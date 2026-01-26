A Míchel no le tiembla el pulso ante el Getafe y revoluciona su once con dos de sus tres fichajes

El técnico del conjunto gerundense estaba como loco porque llegaran refuerzos y a la primera oportunidad que ha tenido ha revolucionado su once incial

Después de jugar la Champions League, el Girona regresó a la realidad el año pasado, donde se salvó con muchos apuros. Y esta temporada tampoco está siendo un camino de rosas para Míchel. Por eso, en cuanto el técnico ha tenido la oportunidad de darle un salto de calidad a la plantilla ni se lo ha pensado.

El portero Marc-André ter Stegen y el centrocampista Fran Beltrán, ambos fichajes de invierno del conjunto gerundense, han debutado y lo han hecho como titulares en el partido de este lunes en Montilivi contra el Getafe.

Al igual que el Getafe decidió apostar por tres novedades en su equipo inicial, las del defensa Zaid Romero, el delantero Luis Vázquez y el lateral Kiko Femenía, Míchel hizo lo propio con dos de sus tres nuevas incorporaciones.

El guardameta alemán, cedido por el Barcelona, y el mediocentro, fichado del Celta, han llegado y besado el santo. Ni una semana han necesitado para convencer al preparador madrileño de que debían estar en el once inicial y, ahora, habrá como se lo toma el cancerbero Paulo Gazzaniga, mientras que el centrocampista ha jugado en el lugar del sancionado Arnau Martínez.

Míchel Sánchez busca el cuarto triunfo consecutivo y ha decidido apostar con esta alineación: Ter Stegen; Hugo Rincón, Vitor Reis, Blind, Àlex Moreno; Fran Beltrán, Iván Martín; Tsygankov, Lemar, Bryan Gil y Vanat.

El atacante argentino Claudio Echeverri, cedido por el Manchester City, esperará su oportunidad de estrenarse como rojiblanco desde el banquillo.

En el Barcelona muchos dan por perdido ya a Ter Stegen

Aunque el jugador alemán ha llegado en calidad de cedido a Montilivi, su carta de despedida hace indicar que tiene muy complicado volver a vestir la elástica azulgrana. Al menos, si Flick continúa como técnico del Barcelona.

El cancerbero germano utilizó sus redes sociales para poner fin a su etapa como barcelonista e iniciar una nueva en el Girona con el fin de poder ser convocado con Alemania para jugar el próximo Mundial.

“Hoy es mi último día de esta temporada con mis compañeros de equipo y el cuerpo técnico del FC Barcelona, y sinceramente tengo sentimientos encontrados. Ahora mismo me vienen a la memoria muchos recuerdos y emociones. Durante casi 12 años, este club, y especialmente este vestuario, ha sido mi casa. Un lugar donde he crecido como jugador y como persona, y donde he vivido momentos inolvidables.Me siento profundamente agradecido y orgulloso. Amo este club, esta ciudad y este país. Llevo dentro de mí un sentimiento que nunca se desvanecerá. Vuestro apoyo durante todos estos años ha sido increíble, gracias de todo corazón.

Al vestuario: gracias por tantos años compartidos, por el día a día juntos, las risas, las batallas y el respeto. Os llevo conmigo. He tenido el inmenso honor de llevar el brazalete de capitán, algo que llevaré conmigo para siempre.Ahora mi camino continúa en Catalunya, y tengo muchas ganas de lo que vendrá. Os deseo todo lo mejor para el resto de la temporada y espero veros levantar muchos más trofeos. Hasta pronto".