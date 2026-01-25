El Girona resuelve el último trámite que quedaba para que Ter Stegen pudiese jugar contra el Getafe

Ya se ha solventado el último trámite que faltaba para que el cancerbero alemán pudiera debutar este próximo lunes

El portero alemán Marc-André ter Stegen ha sido inscrito este domingo en LaLiga EA Sports como nuevo jugador del Girona, cedido por el Barcelona hasta final de temporada, y podría debutar en el partido de este lunes contra el Getafe en Montilivi.

Asimismo, el club no ha anunciado todavía qué dorsal usará el guardameta germano. A la espera de cerrar la salida del croata Dominik Livakovic, encallada desde principios del mercado, en estos momentos están ocupados el '1' (Livakovic), el '13' (Paulo Gazzaniga, el portero titular en la primera mitad del curso) y el '25', en posesión del joven Vladyslav Krapyvtsov.

Está libre el '22' que ha dejado el mediocentro Jhon Solís, cedido al Birmingham inglés, y el '10' del atacante Yáser Asprilla, que ya está en Turquía para cerrar su salida al Galatasaray, quedará vacante próximamente.

El entrenador Míchel Sánchez había pedido cuatro o cinco caras nuevas y, de momento, han llegado tres: Ter Stegen, el centrocampista Fran Beltrán, inscrito con el '8' de Portu, lesionado de larga duración, y el atacante Claudio Echeverri, que llevará el '14', sin dueño.

Ter Stegen fue presentado el jueves como nuevo jugador rojiblanco y admitió que busca "continuidad y jugar" porque tiene "objetivos personales", con el Mundial a la vuelta de la esquina, y que está "preparado" para jugar ya contra el Getafe. Ahora, ya está solucionado el último trámite que faltaba para que pudiera jugar.

Unos llegan y otros se van

El atacante colombiano del Girona Yáser Asprilla ya está en Turquía para cerrar su llegada al Galatasaray, según informó el pasado sábado el club otomano con un vídeo publicado en sus redes sociales en el que aparece el jugador en el interior de un avión saludando a sus aficionados.Según han explicado varios medios el jugador recalará en el Galatasaray cedido con una opción de compra obligatoria en función de objetivos que superaría los 20 millones de euros.

Asprilla se convirtió en el fichaje más caro de la historia del Girona en 2024 después de que el club catalán pagara alrededor de 20 millones de euros al Watford inglés, pero el jugador colombiano no ha respondido a las expectativas y no ha logrado consolidarse en las alineaciones de Míchel Sánchez.Ha jugado 50 partidos como rojiblanco en una temporada y media, pero 25 han sido como suplente porque no ha podido tener continuidad. Solo ha sumado cuatro goles y dos asistencias.

Después de un primer año decepcionante en Montilivi, firmó una pretemporada alentadora y empezó el curso con cuatro titularidades en las primeras cinco jornadas, pero con el paso de las semanas volvió al estatus de revulsivo: desde entonces solo ha sido titular dos veces más en LaLiga EA Sports.