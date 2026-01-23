El Galatasaray toma la delantera por Yáser Asprilla y acelera su salida del Girona

El futuro de Yáser Asprilla se aleja del Girona mientras el Galatasaray gana ventaja en la carrera por su fichaje. El club turco negocia una cesión con opción de compra por el atacante colombiano, una fórmula que encaja en los planes del Girona y que permitiría al jugador recuperar protagonismo en un nuevo contexto competitivo

El futuro inmediato de Yáser Asprilla entra en una fase decisiva. El atacante colombiano, que no ha logrado asentarse con continuidad en el Girona, maneja varias propuestas para cambiar de aires en este mercado invernal, pero en las últimas horas un movimiento ha alterado el tablero. El Galatasaray ha irrumpido con fuerza y se ha colocado en cabeza para hacerse con sus servicios, con una operación que podría cerrarse a corto plazo si las conversaciones mantienen el ritmo actual.

El escenario se ha ido aclarando conforme avanzan los días. En Montilivi asumen que una salida puede ser beneficiosa para todas las partes, especialmente para un futbolista que necesita continuidad y un rol más estable. El propio Asprilla valora positivamente un cambio de entorno que le permita relanzar su carrera.

Un movimiento que encaja en los planes del Girona

La fórmula que se negocia responde a una lógica compartida. Según ha informado Pipe Sierra, el Galatasaray trabaja para cerrar una cesión con opción de compra que rondaría los 23 millones de euros, una estructura que permite al club turco evaluar el rendimiento del jugador antes de afrontar una inversión definitiva y, al mismo tiempo, ofrece al Girona una salida ordenada para uno de sus activos.

En el club catalán entienden que el contexto actual no ha sido el ideal para que Asprilla despliegue su mejor versión. La competencia interna, los ajustes tácticos y la exigencia de resultados han reducido su protagonismo, algo que no encaja con el perfil de un futbolista joven que necesita minutos para consolidarse. Por eso, la opción de una cesión no se percibe como un fracaso, sino como una vía para revalorizar al jugador en un escenario distinto.

Aunque todavía no han trascendido cifras ni condiciones concretas de la opción de compra, las conversaciones avanzan con fluidez. La sensación es que todas las partes buscan una solución rápida, consciente de que el mercado no espera y de que el futbolista necesita claridad para tomar decisiones.

El Galatasaray convence frente a una competencia de peso

El interés por Asprilla no ha sido exclusivo del fútbol turco. En las últimas semanas, clubes con un notable peso europeo como Ajax, Olympique de Marsella y Benfica han sondeado su situación, atraídos por su talento y margen de crecimiento.

Sin embargo, la ofensiva del Galatasaray ha inclinado la balanza. El proyecto deportivo, la posibilidad de contar con minutos desde el inicio y la ambición del club turco por competir a alto nivel han pesado en la decisión. Desde Estambul han acelerado las gestiones conscientes de la competencia y con la intención de cerrar la operación antes de que otros clubes reactiven su interés.

Para Asprilla, el factor deportivo es determinante. Con el horizonte del Mundial cada vez más cercano, el colombiano prioriza un destino que le garantice continuidad, protagonismo y visibilidad internacional. La Superliga turca aparece como un contexto exigente, pero propicio para asumir responsabilidades y recuperar confianza.

Un entorno favorable para su adaptación

Uno de los elementos que juega a favor del Galatasaray es el entorno humano que encontrará el futbolista. En el vestuario se reencontrará con Dávinson Sánchez, un referente de la Selección de Colombia y una figura consolidada en el equipo turco. Esa conexión puede facilitar una adaptación más rápida a una liga intensa y a un club con una presión constante.

Desde el punto de vista futbolístico, el Galatasaray ve en Asprilla un refuerzo capaz de aportar desequilibrio, velocidad y creatividad en el último tercio. Un perfil diferente, con capacidad para romper líneas y generar ventajas individuales, que encaja en la idea de un equipo que busca dominar y atacar con amplitud.

Horas clave para definir el futuro

Las próximas horas se presentan decisivas. El Girona continúa ajustando su plantilla en este mercado invernal y el futuro de Asprilla es una de las piezas que debe encajar para completar ese proceso. El Galatasaray, por su parte, confía en cerrar la operación en breve y sumar un perfil joven con proyección internacional.

Para Yáser Asprilla, el escenario parece cada vez más claro. Todo apunta a que su futuro inmediato está lejos de Montilivi y más cerca de Estambul. Si se confirma el movimiento, el colombiano afrontará un nuevo reto con la necesidad de demostrar que su talento necesita contexto, confianza y continuidad para brillar.