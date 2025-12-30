Asprilla no encuentra su lugar y el Girona se replantea su salida

El colombiano, fichaje más caro de la historia del club, no ha logrado marcar diferencias y su futuro se complica con la llegada de Echeverri y la necesidad de liberar plaza de extracomunitario

El Girona empieza a mirar con preocupación el caso Yaser Asprilla. El colombiano llegó al club como una apuesta, una inversión de presente y futuro que debía crecer en Montilivi para dar un salto mayor. Sin embargo, temporada y media después, el rendimiento del atacante dista mucho de lo esperado y el escenario que el club quería evitar empieza a tomar forma: un fichaje récord que no termina de despegar.

Asprilla costó 18 millones de euros, la mayor inversión en la historia del Girona, y firmó contrato hasta 2030. Los números, sin embargo, no acompañan. En 55 partidos disputados, 31 como titular, apenas ha firmado cuatro goles y una asistencia. Demasiado poco para un jugador llamado a marcar diferencias en el proyecto.

Míchel y un mensaje que ya advertía del riesgo

El técnico del Girona siempre ha defendido públicamente al futbolista. Hace apenas un mes, Míchel lanzó un mensaje tan claro como revelador: “Necesito que todos pensemos que nos va a ayudar mucho, porque si no es un problema. La gente tiene que entender que es un jugador joven y nos ayudará”. Una frase que hoy suena casi a advertencia.

La realidad es que Asprilla no ha encontrado regularidad ni continuidad. Solo ha completado once partidos enteros y, en ese tramo, el balance del equipo ha sido demoledor: una racha sin victorias, con un empate y diez derrotas. Ni siquiera en los momentos en los que tuvo protagonismo logró cambiar la dinámica del equipo.

Una inversión que se deprecia y preocupa

Más allá del césped, el caso Asprilla inquieta también en los despachos. Desde su llegada, el colombiano se ha depreciado en torno a seis millones de euros, justo lo contrario de la idea inicial del club, que pasaba por potenciarlo y revalorizarlo. El cálculo es tan frío como contundente: cada partido disputado por Asprilla ha costado al Girona alrededor de 327.000 euros.

A esta situación se suma un factor clave de mercado. El Girona tiene actualmente tres extracomunitarios: Asprilla, Jhon Solís y Vitor Reis. El brasileño es indiscutible para Míchel, lo que obliga al club a desprenderse de uno de los colombianos si quiere inscribir a Echeverri, ya cerrado.

Echeverri, competencia y una decisión inminente

Sobre el papel, la salida de Solís parece más sencilla por inversión y peso en el equipo, pero Asprilla es quien cuenta con mayor mercado y también quien podría estar valorando un cambio de aires tras no encontrar el protagonismo esperado. Además, la competencia no juega a su favor. En bandas, Míchel prioriza otras opciones, mientras que Echeverri añade más presión en la parcela ofensiva.

Con el mercado invernal a punto de abrirse, el futuro de Asprilla queda en el aire.