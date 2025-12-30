Míchel valora el posible fichaje de Ter Stegen por el Girona: "A todo el mundo le gustaría tenerlo"

El entrenador madrileño ha hablado de la posibilidad de que el portero alemán del Barcelona firme con el conjunto gironí, pese a que tiene contrato hasta junio de 2028 con la entidad azulgrana

El mercado de fichajes está a punto de comenzar y la salida de Ter Stegen del Barcelona podría ser una de las principales noticias del próximo mes de enero. El portero del conjunto de Hansi Flick, que se encuentra por detrás de Joan García en las preferencias del técnico alemán, cuenta con el interés del Girona, que podría lanzarse y hacer una oferta para lograr el fichaje del portero de 33 años. Además, la entidad azulgrana ha descartado su llegada al Aston Villa. En este sentido, Míchel, técnico del equipo gironí, ha valorado el posible movimiento.

Míchel, sin pelos en la lengua sobre Ter Stegen

De esta manera, Míchel, entrenador del Girona fue muy claro hablando de la posibilidad de que Ter Stegen fiche por su equipo en enero, en un momento en el que el meta ya volvió al terreno de juego tras meses apartado y siendo baja: “Es un jugador top, a todo el mundo le gustaría tener a un portero como Ter Stegen”. Por ello, el futuro del meta alemán sigue siendo una incógnita, ya que su presencia en el Mundial de 2026 podría estar en juego si sigue sin contar con suficientes minutos, ya que la prioridad y el titular para Hansi Flick es Joan García, tal y como ha demostrado esta temporada desde su llegada y ha dejado claro en rueda de prensa. No obstante, el internacional con Alemania ya demostró la fiabilidad que le acostumbra en el duelo de Copa del Rey ante el Guadalajara, donde consiguió dejar la portería a cero en su regreso con el Barcelona.

Además, la salida de Livakovic al Dinamo de Zagreb está cada vez más cerca de concretarse, dejando un hueco libre en la plantilla del Girona. Por ello, Ter Stegen podría ver con buenos ojos tener minutos a las órdenes de Míchel, con la competencia de un Gazzaniga que ha sido indiscutible hasta el momento, pese a sus diferentes errores en encuentros de LaLiga EA Sports. No obstante, Mundo Deportivo ha informado que la postura del meta alemán es cumplir su contrato con el Barcelona, que acaba en junio de 2028, ya que para "asumir un rol secundario", prefiere quedarse en el conjunto culé. Por ello, el portero de 33 años podría tomar una decisión en los próximos días si finalmente el equipo gironí u otro club se lanza a realizar una oferta para lograr su incorporación.

Gazzaniga, un fijo para Míchel en el Girona

Gazzaniga lo ha jugado todo con el Girona esta temporada, excepto el duelo de la jornada dos contra el Villarreal, ya que fue expulsado ante el Rayo Vallecano en la primera jornada, en Montilivi. Además, el meta argentino se quedó sin jugar en el partido de Copa del Rey ante el Constància, por lo que el elegido de Míchel fue Krapyvtsov. Por ello, todo apunta a que volverá a vestirse de corto en el encuentro de este domingo ante el Mallorca en Son Moix, correspondiente a la jornada 18 de LaLiga EA Sports.