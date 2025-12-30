Martin Satriano, delantero del Olympique de Lyon, una opción en la agenda de Levante, Girona y Elche

El futbolista uruguayo de 24 años, que ya comparte vestuario con Endrick, es uno de los objetivos para reforzar la parcela ofensiva del conjunto de Luis Castro, además del de Míchel y el de Eder Sarabia, tres equipos de LaLiga EA Sports

Martín Satriano ha llamado la atención de diferentes clubes de LaLiga EA Sports. Su irrupción en el Olympique de Lyon, donde ha firmado un total de tres goles en 17 partidos, ha provocado el interés en equipos como el Levante, Girona y Elche, que estarían buscando reforzar su delantera en el inminente mercado de fichajes de enero. Por ello, el conjunto de Luis Castro, que ya ha hablado como nuevo entrenador del conjunto granota, podría realizar la incorporación del jugador de 24 años, que cuenta con la competencia de Endrick en el equipo francés.

La baja de Etta Eyong, clave para la posible llegada de Martin Satriano

La presencia de Etta Eyong en la Copa África ha provocado un serio problema en la delantera del Levante, que también busca extremos en el mercado de fichajes. El futbolista de Camerún ha disputado los dos primeros partidos de la competición, contra Gabón y Costa Marfil, saliendo de titular en el primero y firmando un gol y los tres primeros puntos para su selección. Tras ello, el jugador ya espera al choque de mañana ante Mozambique, clave para su recorrido en la competición y poder disputar los octavos de final. Mientras tanto, la dirección deportiva del conjunto granota se ha puesto manos a la obra buscando nuevos refuerzos para la parcela ofensiva. En este sentido, el Diario Marca ha informado que el club ha entrado en la puja por Martin Satriano, aunque también se encuentra en la agenda de otros equipos de LaLiga EA Sports como el Girona y Elche que, sobre todo el primero, se encuentra en alerta al terminar el año en la zona del descenso con 15 puntos, a uno del Valencia y dos de la Real Sociedad.

Por su parte, Martin Satriano es un delantero de 24 años cedido en el Olympique de Lyon, ya que pertenece al Lens, club que lo compró por cinco millones de euros procedente del Inter de Milán. En esta temporada, con Paulo Fonseca, el jugador ha logrado tres goles en 17 partidos, tanto de la Ligue 1 como de la UEFA Europa League. No obstante, la llegada de Endrick al conjunto francés podría hacer plantear un nuevo escenario del uruguayo en el conjunto francés, con un posible aterrizaje en LaLiga EA Sports, donde no ha jugado hasta la fecha en su carrera deportiva, ligada a diferentes equipos donde ha estado cedido, como actualmente se encuentra en Francia.

Los de Míchel y Eder Sarabia, atentos a Martin Satriano

Más allá del posible fichaje de Ter Stegen por el Girona, el conjunto de Míchel podría reforzar su delantera por su parte, ya que actualmente han firmado 15 goles y 33 en contra, dando a mostrar la fragilidad defensiva en la primera parte de la temporada. Por otro lado, los de Eder Sarabia se encuentran en una situación diferente, con 23 tantos en 17 jornadas 20 recibidos hasta el momento, además de finalizar el 2025 con una goleada ante el Rayo Vallecano en el Martínez Valero.