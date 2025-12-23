El Olympique de Lyon hace oficial la llegada de Endrick hasta final de temporada

El Real Madrid y el conjunto francés han comunicado la cesión del delantero brasileño para lo que resta de campaña 2025/2026, por lo que volverá a la capital de España en junio ya que no hay opción de compra incluida en la operación

La llegada de Endrick al Olympique de Lyon ya es un hecho real. El conjunto francés ha llegado a un acuerdo cerrado con el Real Madrid para la cesión hasta final de temporada, dada la gran cantidad de minutos que no ha disputado con Xabi Alonso en esta primera parte de la campaña. Por ello, su salida, que ayer parecía ya un secreto a voces tras las informaciones que apuntaban que era definitiva, es oficial. El equipo dirigido por Paulo Fonseca tiene nuevo delantero, con el que asumirán la mitad del salario. Además, la operación no incluye opción de compra, por lo que volverá a la capital de España cuando la 2025/2026 ponga punto final.

Así ha comunicado el Olympique de Lyon la cesión de Endrick

De esta manera, el Olympique de Lyon ha anunciado la llegada Endrick hasta final de temporada, que lleva más de un mes sopesando su futuro en el Real Madrid: "Con tan solo 19 años, Endrick se incorpora al OL con una sólida experiencia al más alto nivel y una madurez forjada en entornos competitivos y exigentes. Nacido en Taguatinga, cerca de Brasilia, Endrick Felipe Moreira de Sousa comenzó a jugar al fútbol en la academia del Palmeiras, donde rápidamente se consolidó como uno de los talentos más prometedores de su generación. Goleador nato, pronto se hizo un nombre en el panorama internacional, ganando varios trofeos individuales y colectivos en categorías inferiores, especialmente en el prestigioso Torneo Montaigu de 2022.

Ademnás, el Olympique de Lyon siguió en su comunicando alabando la trayectoria de Endrick a su temprana edad: Con tan solo 16 años, firmó su primer contrato profesional con el Palmeiras y debutó en la liga brasileña contra el Coritiba CFC. El delantero zurdo fue ganando terreno, confirmando su inmenso potencial antes de fichar por el Real Madrid, al que fichó al cumplir la mayoría de edad en el verano de 2024. Antes de irse a Europa, Endrick, apodado "Bobby", jugó 82 partidos con el club paulista, marcó 21 goles y ganó el campeonato brasileño en dos ocasiones. Desde su llegada al Real Madrid, Endrick ha continuado su desarrollo al máximo nivel. Con 7 goles en 39 partidos en todas las competiciones, ha demostrado su capacidad de decisión. Un delantero rápido, técnico y efectivo, también se ha consolidado con la selección brasileña, pasando de las categorías inferiores a la Seleção en tan solo unos meses"

El Olympique de Lyon confirma la fecha de llegada de Endrick y el Real Madrid se despide

Por último, la entidad que actualmente entrena ha destacado que "el Olympique Lyonnais está encantado de dar la bienvenida a Endrick, que se unirá al equipo profesional a partir del 29 de diciembre, y quiere agradecer al Real Madrid la calidad de las conversaciones y la cooperación que hicieron posible su llegada.

Por su parte, el Real Madrid, que en un principio había paralizado la salida de Endrick, se despidió del brasileño de esta manera: "El Real Madrid C. F. y el Olympique Lyonnais han acordado la cesión del jugador Endrick hasta el final de esta temporada, el 30 de junio de 2026".