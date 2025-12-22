Endrick cierra su cesión al Olympique de Lyon: los detalles de la operación

El jugador del Real Madrid ha llegado a un acuerdo con el equipo francés, que asumirá la mitad de su salario, para los próximos seis meses, por lo que volverá al conjunto de Xabi Alonso en junio al no haber opción de compra

El Real Madrid ha llegado a un acuerdo con el Olympique de Lyon por la cesión de Endrick. El joven delantero se pondrá a las ordenes de Paulo Fonseca y firmará hasta junio de 2026, momento en el que volverá a la disciplina del equipo de Xabi Alonso, ya que en la operación no se incluye opción de compra. Además, el conjunto francés asumirá la mitad del salario del brasileño, que lleva desde el pasado mes de octubre estudiando las diferentes ofertas que tenía. Por ello, todo apunta a que Gonzalo García no saldrá en el siguiente mercado de fichajes.

Endrick, obligado a buscar minutos fuera del Real Madrid

Endrick no vestirá más la camiseta del Real Madrid esta temporada. Tal y como ha informado el periodista especializado en el mercado de fichajes, Fabrizio Romano, el acuerdo ya es total entre todas las partes para que el brasileño se marche cedido al Olympique de Lyon. El poco protagonismo ha sido determinante para buscar una salida en el futbolista, que tendría el Mundial de 2026 en el foco principal y poder ser elegido por Carlo Ancelotti para la convocatoria con Brasil, a la cuál no tendría opciones si seguía sin poder tener los minutos que ha estado teniendo esta temporada con Xabi Alonso.

Tras ello, Endrick volverá a la capital de España en junio al no haber opción de compra en la operación, como ha destacado la fuente anteriormente mencionada. Por ello, se confirman los rumores en el conjunto de Xabi Alonso, que ya venía asumiendo la salida del joven futbolista en la ventana de traspasos de enero.

Por ello, Endrick se marchará a un Olympique de Lyon que cumple con las condiciones que él habría demandado para salir en el mercado de fichajes de enero. Sin embargo, el movimiento viene provocado por la gran escasez de minutos que el jugador se ha puesto la camiseta del Real Madrid esta campaña, habiendo participado únicamente contra en el encuentro contra el Valencia, 12 minutos, misma cifra que contra el Manchester City, ambos en el Santiago Bernabéu. Por último, el brasileño viene de ser titular y jugar casi todo el partido frente al Talavera, en el duelo de dieciseisavos de Copa del Rey, donde no pudo ver puerta. De esta manera, se cierra el futuro, de momento, para el internacional con Brasil, que no ha conseguido convencer a Xabi Alonso en su primera etapa en el banquillo merengue.

La salida de Endrick cierra la puerta a Gonzalo García

Gonzalo García podría continuar en el Real Madrid, al menos, para lo que resta de temporada. El delantero cuenta con el interés de equipos de la Bundesliga, además del Getafe de Bordalás. No obstante, la inminente salida de Endrick en el siguiente mercado de fichajes podría cerrar la puerta al canterano del conjunto blanco. Por su parte, el futbolista de 21 años está teniendo más protagonismo y teniendo más continuidad con Xabi Alonso. De hecho, ha participado en los últimos ocho encuentros, en mayor o menor medida, pero siendo parte de las sustituciones que realiza el tolosarra en cada choque.