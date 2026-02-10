La venta de Mason Greenwood, a tres bandas

Con contrato en Marsella hasta 2029, el extremo británico no deja de llamar la atención de clubes interesados en hacerse con sus servicios, siendo la principal referencia del Olympique; United y Getafe, pendientes de lo que les corresponda

“Está rindiendo al nivel del Balón de Oro”, decía Timothy Weah sobre su compañero de equipo Mason Greenwood durante la previa del derbi contra el PSG en la Ligue 1. “Es capaz de hacer cosas increíbles”, apostillaba en Telefoot TF1 el joven futbolista sobre el talento de Greenwood, quien a pesar de su excelso nivel demostrado no pudo hacer nada contra el París Saint-Germain, cayendo el Olympique de Marsella por un contundente 5-0.

Sería Ousmane Dembélé, ganador del Balón de Oro 2025, quien acabaría eclipsando a Greenwood en el derbi de Francia, haciendo dos de los cinco goles del PSG y asistiendo a Kvaratskhelia en otro, sin que el inglés pudiera hacer nada para su equipo, un Marsella que es cuarto en la Ligue 1 y que sigue en caída libre, plagado de dudas y lejos de la lucha por ser el club que trate de plantarle cara al PSG en el campeonato galo. Lens (49 puntos) y Lyon (42) están por encima.

Pese a ello, Mason Greenwood sigue siendo la gran esperanza del Olympique de Marsella de Pablo Longoria, sumando 22 goles y ocho asistencias en 32 partidos disputados este curso. En total, con los marselleses: 44 tantos y 14 pases de gol en 68 encuentros.

Un Mason Greenwood que tiene contrato en Marsella hasta 2029, aunque posiblemente acabe saliendo bastante antes, buscando el conjunto galo una venta que deje beneficios en las arcas del club, después de haberlo incorporado en 2024 a cambio de unos 30 millones de euros.

El Marsella tiene el 60% de los derechos de Greenwood

El tema de los derechos económicos de Mason Greenwood no está del todo claro, siendo bastante particular. De hecho, en palabras recientes de Longoria, el Marsella tan sólo dispone del 60% del jugador, pudiendo ascender hasta el 65% si esta temporada se clasifican para la Champions. "En estos momentos poseemos el 60% de los derechos económicos de Mason Greenwood. Si nos clasificamos para la próxima Champions League, pasaremos al 65%. Estamos muy contentos con su evolución; conocemos su talento, pero el trabajo que Roberto De Zerbi está haciendo con él es extraordinario. Mason siempre busca mejorar y queremos continuidad con él”, dijo Longoria al respecto en el mes de diciembre.

Del 40% restante del negocio hay ciertas dudas, según las diferentes informaciones que han ido apareciendo en diferentes fechas. Lo que sí parece claro es que el Getafe, club en el que militó Greenwood en préstamo por el United antes de marcharse a Francia, se reservó sorprendentemente el 20% del beneficio que el United obtuviese de un futuro traspaso del futbolista por parte del Marsella. Una jugada un tanto extraña, teniendo en cuenta que el conjunto azulón sólo lo tuvo un año en condición de cedido y que ya entonces, incluso, cobró 6 millones de euros por su venta.

El United tiene una opción de recompra y mantiene vínculos económicos sobre el extremo inglés Mason Greenwood

En lo que respecta al United, desde Inglaterra ahora se hacen eco con bastante sorpresa sobre la posibilidad de que Mason Greenwood pueda volver a Old Trafford. Aunque aún no habría nada decidido al respecto, informan de que los ‘Red Devils’ se guardaron una opción de recompra por 42 millones de euros, tal y como apuntan Bein Sports y Sky Sports.

Junto a ello, los británicos se habrían guardado también ciertas cláusulas estratégicas que mantendrían al United y a Grenwood aún ligados. Es decir, si el Marsella decide venderlo el próximo verano, los de Manchester recibirían una parte significativa de la venta, entrando ahí en juego, también, la porción de la tarta que está en manos azulonas.

Un futuro, el de Mason Greenwood, bastante incierto y en el que lo único que está claro es que el extremo está rindiendo a un excelente nivel, lo que le ha servido para recuperar los 50 millones de euros de valor de mercado que llegó a alcanzar en 2010.