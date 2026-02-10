Daichi Kamada no renovará con el Crystal Palace y quedará libre a final de temporada

Daichi Kamada quedará libre este verano tras finalizar su contrato con el Crystal Palace y ya empieza a atraer el interés de varios clubes europeos

El futuro de Daichi Kamada ya empieza a definirse de cara al próximo mercado estival. El centrocampista japonés y el Crystal Palace pondrán fin a su relación cuando concluya la presente temporada, momento en el que el futbolista quedará libre tras finalizar su contrato. Según informaciones procedentes de Inglaterra, no existen negociaciones abiertas para prolongar su vínculo, por lo que su salida de Selhurst Park se da prácticamente por segura.

A sus 29 años, el internacional nipón encara una etapa clave de su carrera, con la intención de afrontar un nuevo desafío deportivo lejos de la Premier League.

Un fichaje condicionado por Glasner

La llegada de Kamada al fútbol inglés en 2024 estuvo estrechamente ligada a la figura de Oliver Glasner, actual entrenador del Palace. Ambos coincidieron con éxito en el Eintracht Frankfurt, donde conquistaron la Europa League en 2022, y el técnico austríaco fue determinante para que el japonés apostara por el proyecto londinense.

Sin embargo, el contexto ha cambiado. Glasner también apunta a abandonar el club al término del curso, un factor que ha pesado en la decisión de Kamada de no continuar. La falta de conversaciones para una renovación confirma que ambas partes consideran cerrado el ciclo.

De menos a más en Londres

El inicio de Kamada en el Crystal Palace fue discreto, marcado por la adaptación a un nuevo campeonato y a un ritmo de juego más exigente. Durante los primeros meses le costó encontrar continuidad, pero con el paso de la temporada fue ganando protagonismo y confianza dentro del equipo.

Su momento más destacado llegó en la FA Cup, donde se convirtió en una pieza importante en el camino hacia el éxito del club en la competición. Su capacidad para jugar entre líneas, asociarse y aportar equilibrio al centro del campo terminó siendo clave en los partidos decisivos.

Superada la lesión y listo para el tramo final

Una lesión en el tendón de la corva frenó su progresión en el tramo medio del curso, obligándolo a parar varias semanas. No obstante, Kamada ya ha dejado atrás esos problemas físicos y regresó a los terrenos de juego en la victoria por 1-0 ante el Brighton el pasado 7 de febrero, mostrando que se encuentra en condiciones de aportar en el cierre de la temporada.

En lo que va de campaña, el mediapunta ha disputado 15 partidos de Premier League, en los que ha repartido una asistencia, cifras que no reflejan del todo su influencia táctica dentro del equipo.

Un internacional consolidado y con mercado

Kamada es un futbolista con una amplia trayectoria internacional. Suma 47 partidos con la selección de Japón y ha anotado 12 goles, siendo habitual en las convocatorias y en las grandes citas del combinado asiático.

Según datos de mercado, su valor actual ronda los 12 millones de euros, y su condición de agente libre lo convierte en una oportunidad atractiva para numerosos clubes. En las últimas semanas ha sido relacionado con equipos como Beşiktaş y Trabzonspor, aunque no se descarta que reciba propuestas de otras ligas europeas.

Un adiós sin ruido, pero con impacto

La salida de Daichi Kamada no será especialmente mediática, pero sí significativa para el Crystal Palace, que perderá a un futbolista versátil, experimentado y con bagaje internacional. Para el jugador, el final de esta etapa supone la oportunidad de relanzar su carrera en un entorno diferente, donde pueda asumir un rol más protagonista.

El verano se presenta como un punto de inflexión para Kamada, que, libre de contrato y en plena madurez futbolística, buscará el destino ideal para dar el siguiente paso.