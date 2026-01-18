Greenwood, la solución que necesitaba el Getafe y un fichaje más para salvarse

Mientras Bordalás sigue reclamando fichajes para no ver peligrar la permanencia, la directiva getafense ha encontrado una vía para poder inscribir jugadores. Y esta tiene que ver con el futbolista británico, ahora en las filas del Olympique de Marsella

Ángel Torres se ha disfrazado de Baltarsar tarde, pero lo ha hecho. Ha sacado la magia de su chistera y ha buscado una solución a los problemas financieros que tenía el Getafe para inscribir refuerzos en este mercado invernal. Los que no para de pedirle José Bordalás para no ver peligrar la plaza en Primera División.

Tras la derrota en el Coliseum frente al Valencia (0-1), la cosa se le ha puesto muy fea al cuadro azulino, a tan sólo dos puntos de un Alavés que marca el descenso con 19 puntos.

Pues para intentar remediar semejante panorama, desde las oficinas del Coliseum han cogido la calculadora una vez más y han encontrado una fórmula para convencer a LaLiga y así poder fichar. Y esta tiene como nombre Mason Greenwood.

La actualidad de Mason Greenwood

Greenwood, que hoy es un futbolista de 24 años, siempre le estará agradecido al Getafe, porque el conjunto madrileño le dio la oportunidad de relanzar de nuevo su carrera después de ser repudiado en Inglaterra tras su pasado en Manchester United, donde salió a la luz un asunto suyo de violencia de género que casi acaba con su etapa como futbolista.

Y mientras algunos como el Atlético de Madrid están como locos por hacerse con sus servicios, algo que podría rondar los 100 millones de euros, el Getafe ha decidido vender los derechos federativos que todavía tiene sobre el futbolista.

Cabe recordar que, tras una temporada exitosa en el Coliseum, el Manchester United recuperó al jugador y lo vendió al Olympique de Marsella por 30 millones. El Getafe cobró por aquel entonces algo más de 6 millones, pero en la negociación se aseguró que, además, le correspondería el 20% del beneficio que el United obtuviese de un futuro traspaso.

De esta manera, aunque Greenwood no se mueva del equipo francés, si algún inversor, que lo habrá, ejecuta dicho pago, el Getafe podrá hacer frente al resto de refuerzos que tiene en su lista. Este fin de semana se hizo oficial el fichaje de Zaid Romero, central argentino zurdo, de 26 años, que llega cedido procedente del Brujas belga hasta el final de la presente temporada. Y su llegada se ha convertido en el tercer refuerzo que realiza el conjunto madrileño en dos días.

El próximo fichaje del Getafe, al caer

Y el cuarto que podría llegar podría ser el delantero tanque argentino de 24 años Luis Vázquez, actualmente en las filas del Anderlecht, según ha desvelado en primicia el periodista Ángel García en LaLiga EA Sports.

Conn todos ellos, Bordalás espera compensar una plantilla para poder luchar por permanecer en Primera una temporada más, algo que cada año se antoja como un ejercicio cada vez más complicado fruto de las continuas salidas de jugadores que acaban revalorizándose y saliendo del Coliseum.