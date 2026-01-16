El Getafe hace oficiales los fichajes de Martín Satriano y Boselli

El equipo que entrena José Bordalás se ha puesto las pilas este viernes y ha mejorado las posiciones de central y de delantero centro de cara a la recta final de temporada en donde el objetivo del club azulón es conseguir la permanencia en Primera división

El Getafe CF se ha puesto manos a la obra para mejorar su plantilla de cara a la recta final de la temporada. Las quejas de José Bordalás, que se había lamentado por la bajada de nivel de su plantilla en los últimos meses, han sido escuchadas ya que el club azulón ha confirmado los fichajes de Martín Satriano y Sebastián Boselli, los cuales cubren las carencias en el centro de la defensa y en la delantera.

Martín Satriano llega al Getafe CF en calidad de cedido procedente del Olympique de Lyon, guardándose una opción de compra que ha quedado fijada en 5 millones de euros. En lo que va de temporada, el argentino ha marcado 3 goles y ha dado 1 asistencia en los 19 partidos que ha disputado.

Por otro lado, también se ha oficializado la incorporación de Sebastián Boselli que llega al Getafe CF procedente de River Plate en calidad de cedido y con opción de compra de 1'5 millones de euros por el 50 por ciento del pase del defensa.

El comunicado del Getafe CF haciendo oficial el fichaje de Martín Satriano

'Martín Satriano se convierte en el primer refuerzo invernal del Getafe CF. El uruguayo, delantero centro de 24 años, se incorpora a la escuadra azulona como cedido con opción de compra.

El nuevo jugador, pese a su temprana edad, cuenta con una contrastada carrera futbolística. Martín se ha formado en las categorías inferiores del Inter de Milán, llegando a debutar con el primer equipo en la Serie A en la 21/22. Desde entonces, el atacante ha contado con mucho protagonismo en la máxima categoría italiana y en la Ligue 1, jugando para Stade Brestois, Empoli, Lens y el Olympique de Lyon, club del que llega procedente tras anotar en esta campaña tres goles, uno de ellos en la Europa League.

Ahora, llega al Getafe CF con la misión de aportar más recursos en el ataque. ¡Bienvenido a tu nueva casa, Martín!'

El comunicado del Getafe CF haciendo oficial el fichaje de Sebastián Boselli

'El Getafe Club de Fútbol ha llegado a un acuerdo con el River Plate para la cesión con opción de compra de Sebastián Boselli, zaguero uruguayo de 22 años.

Formado en las categorías inferiores de Defensor Sporting Club, es internacional con la selección uruguaya sub20 y sub23 y cuenta con experiencia en el fútbol profesional argentino, así como en la Copa Libertadores.

El uruguayo se pone a las órdenes de José Bordalás para reforzar la línea defensiva. Un juagdor polivalente ya que puede actuar tanto en el centro de la zaga como en el lateral derecho.

Bienvenido a tu nueva casa, Sebastián'.