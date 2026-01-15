El Getafe se decanta por Martín Satriano y descarta el fichaje del Chimy Ávila, arropado por el vestuario del Betis: "Siempre da el callo"

El club madrileño alcanza un acuerdo con el joven delantero uruguayo, sin sitio en el Lyon tras la llegada de Endrick, y descarta incorporar al atacante argentino; quien mantiene abiertas varias vías de salida mientras desde el vestuario le intentan convencer para que se quede: Manuel Pellegrini, Aitor Ruibal, Adrián San Miguel y ahora también Marc Bartra

Ezequiel el 'Chimy' Ávila llevaba toda la semana acaparando protagonismo por las noticias de su posible fichaje por el Getafe CF y el fuerte interés de Boca Juniors en aprovechar los problemas del club madrileño para poder fichar. Como colofón a su condición de 'trending topic' del mercado invernal, el rosarino vivió la que probablemente haya sido su mejor noche como verdiblanco, saliendo desde el banquillo para firmar un doblete que le dio al Real Betis la remontada ante el Elche CF y el consecuente billete para los cuartos de final de la Copa del Rey. ¿Su último servicio? Pues habrá que verlo.

El Getafe descarta al Chimy Ávila tras cerrar un acuerdo por Martín Satriano con Lyon y Brest

El Getafe CF sigue intentando cuadrar espacio salarial y negocia con LaLiga para poder formalizar los fichajes de Dani Rodríguez y de un delantero que finalmente no será el Chimy Ávila. Según avanza el diario Marca, el club azulón se ha decantado por un '9' de área ante la baja de Borja Mayoral y ha virado su radar hacia el uruguayo Martín Satriano (24 años), quien ha quedado relegado en el Olympique de Lyon después de la llegada en enero del madridista Endrick en calidad de cedido. En el 'OL', el internacional charrúa está también a préstamo por parte del Lens, que el pasado verano se hizo con sus servicios pagando un millón de euros a Brest.

Según la información, confirmada al diario madrileño por fuentes directas del Olympique de Lyon, el acuerdo entre las cuatro partes está cerrado a expensas de que LaLiga autorice su inscripción... trámite que lleva esperando más de 15 días el ex del Mallorca Dani Rodríguez (agente libre) y punto en el que también encalló la negociación con el Chimy Ávila. El atacante argentino mantiene cartel en su país, principalmente en Boca Junior aunque no es el único, y también ha sido tentado en las últimas horas desde Italia, por medio del Cremonese y el Pisa.

El vestuario del Betis se vuelca con el Chimy: Bartra se une a los mensajes de Aitor Ruibal, Adrián y Pellegrini

Con todo, el vestuario del Betis se ha volcado con él y le ha demostrado su total apoyo. Empezando por el entrenador, un Manuel Pellegrini que asegura verle "más dentro que fuera", y siguiendo por los pesos pesados del vestuario. Tras su estelar irrupción como héroe del pase a cuartos de final de la Copa del Rey, dos de los capitanes, Aitor Ruibal y Adrián San Miguel, realizaron una encendida defensa de su compañero. A estas voces se ha unido otro de los designados para portal el brazalete del Betis, un Marc Bartra que ha expresado su felicidad por este doblete del Chimy y ha deseado que le de fuerzas para seguir.

"Me alegro mucho por él, porque al final no le ha tocado disfrutar de muchos minutos, pero eso también es el equipo. Cuando se han necesitado jugadores que han tenido menos protagonismo, luego han dado callo, como él. Han entrado, han corrido, han trabajado y se han dejado todo", comenzó exponiendo el '5' del Betis.

"Aunque a veces no te llegue la oportunidad, cuando estás preparado te acaba llegando. El año es muy largo. El Chimy lo sabe y ojalá estos dos goles le den esa confianza para afrontar los siguientes partidos", ha expresado Bartra en una entrevista en Betis TV en la que ha celebrado su cumpleaños y ha analizado la presión crítica que la grada ejerce sobre el plantel.