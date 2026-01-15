Aitor y Adrián arropan al 'Chimy', que no zanja su futuro: "Si supiera lo que va a pasar mañana, jugaría a la quiniela"

El rosarino evita pronunciarse claramente sobre su continuidad, dejando en el aire una posible salida, al tiempo que sus compañeros creen que merecía ser protagonista ya

"Sabíamos que la victoria era muy importante, porque veníamos de dos resultados que no nos beneficiaban nada. Entrar en el bucle de malos resultados y luego salir es muy complicado. Conocíamos la importancia de hoy, la importancia que tiene esta semana. Lo hemos pasado mal, porque el Elche juega de maravilla, lo demuestra en todos los partidos, cuando hace sufrir a todos los equipos. Pero creo que el Real Betis ha echado mucho coraje, mucho honor, y hemos conseguido la victoria, que era lo importante", apuntaba en zona mixta Aitor Ruibal.

Sobre los posibles rivales en el sorteo del próximo lunes 19-E en Las Rozas, se sorprendió de la eliminación del Real Madrid a manos del Albacete Balompié el capitán verdiblanco: "Sí, al final no miramos nada de eso, pero, evidentemente, si quitas a uno de los mejores clubes del mundo, es una alegría para los demás". Porque hay ganas de Copa del Rey: "Sí, sí, mucha. Yo al final, que he vivido un camino a una final, ganarla, ganar el título en los días previos, en los días después de ganarla, sé de la ilusión de la gente. Es algo increíble que yo he vivido aquí y que intento transmitir al vestuario, pues se trata de las cosas más bonitas que hay, ganar un título con el Real Betis".

Sobre el doblete del 'Chimy' Ávila, el chico para todo de Manuel Pellegrini añadía: "Me alegro mucho por él, porque está ahí, se entrena todos los días al máximo; el fútbol es de esperar el momento y tienes que estar preparado; cada vez que ha salido, ha demostrado que lo está, y qué mejor que esa recompensa con los dos goles". Y, hablando del segundo: "Para mí hay un choque entre hombros; creo que vamos los dos, no la he visto, pero para mí no es falta. En su gol, yo creo que previo al córner, que soy yo el que saca el balón, el jugador del Elche me pega una patada y no pita falta. Bueno, yo creo que son cosas que pasan; si el VAR y el árbitro no la han pitado es porque no fue". Para el Villarreal CF el sábado, zanjó: "Evidentemente, hay que tirar para arriba; tenemos muchas bajas y tenemos que tirar del carro los que estamos. Sabemos que la victoria es el único camino que hay".

Adrián: "El Elche al final te somete mucho con la pelota, pero, incluso con 0-1, no perdimos la cara al partido"

"Como ya dije en la eliminatoria anterior, para eso está el portero. Y, cada vez que pueda entrar en acción y ayudar al equipo, pues ahí estaremos, ¿no?", apuntaba ante los medios Adrián San Miguel a tenor de una gran parada al final a Yago Santiago, pero el de Su Eminencia se quedaba con el pase: "El Elche al final te somete mucho con la pelota, con las posesiones. A veces te ves incapaz de poder quitarle el balón. Pero es cierto que el equipo, incluso con el 0-1, no perdió la cara del partido".

Sobre la clave, el portero lo tiene claro: "Ellos no habían creado grandes ocasiones. Y ,bueno, ha sido súper importante la gente que ha salido del banquillo. Estoy muy contento también por el Chimy, porque es un tío luchador. Y hoy ha hecho estos dos goles que, al final, nos dan el pase a cuartos". Donde no estará el Real Madrid: "Bueno, al final que caigan los grandes siempre es importante. Pero bueno, el Albacete también imagino que habrá hecho un buen partido y merece estar en los cuartos".

En cuanto a los pitos y el sufrimiento, el veterano canterano bético aseveró: "Es que nadie dijo que fuera a ser fácil, que íbamos a ganar 3-0 al Elche en la primera parte. Sabemos qué calaña es de equipo. Al final, como ya he dicho, te somete mucho con las posesiones. Pero es cierto que han sabido ser pacientes. Su gol ha sido en un balón parado. Tenemos que mejorar y estar mucho más incisivos en los balones parados. Porque estamos concediendo bastantes goles. Pero los del banquillo han revolucionado todo y ayudado mucho. Y, con esos dos goles, también el Chimy se ha ganado un poco ese respeto de nuevo. De que está ahí, que sigue vivo y puede aportar mucho a este Betis".#[media;[proveedor:4;id:rfef/status/2011558603182735611]]

Con todo, Adrián no quiere ir acelerado: "Sí, un pasito más. Ahora estamos en cuartos. Esperemos el sorteo el lunes, a ver quién nos toca de próximo rival. Ojalá sea de nuevo aquí en casa. Porque, al final, siempre el factor campo ayuda. Seguiremos luchando por esta Copa. Como se dice, la Copa mola. Y nos está molando. El bético podrá disfrutar de este partido. Que al final va a ser muy importante para poder estar en las fases finales". Sobre su rol, no se obsesiona: "¿Portero de la Copa? Yo soy portero de Real Betis Balompié. Ahora mismo, bueno, el míster me está dando oportunidades en la Copa. Pero ya saben que yo estoy siempre preparado. Es cierto que yo creo que este año tenemos la portería muy bien cubierta. Con Pau López, que está a un grandísimo nivel, y Álvaro Valles, que también está rindiendo muy bien. Y ahí, pues, nos estamos ayudando unos a otros. Y el que juegue tiene que hacer lo mejor posible por nuestro equipo".

'Chimy' Ávila: "Fue un desahogo para mí en lo personal"

"Bueno, la verdad que no sé si el héroe, porque fue trabajo de todo el equipo. Si el Betis hoy se clasificó fue a base de todo el sacrificio y el juego colectivo. En cuanto a los goles, por un lado, ya lo venía buscando hace tiempo. Quizás no me podía entrar el balón, pero hoy entró. Y la verdad que fue un desahogo para mí en lo personal. Cuando convierte un compañero, también nos alegramos nosotros. Porque, al final, es una familia y, si convierte uno, convertimos todos", explicaba en zona mixta el bigoleador de la noche, que 'pasó' del Madrid: "Para nosotros todos los equipos son grandes. Nosotros no tenemos prioridad más chico, más grande. Para nosotros son todos iguales y salimos a jugar todos por igual".

En cuanto a su ostracismo, el 'Chimy' Ávila añadía: "La verdad no sé si llamarle pasarlo regular, porque son decisiones del míster y la verdad que el míster ve que otro compañero está en mejor situación que yo, y eso se respeta; es un trabajo, ¿no? Yo tengo contrato y pienso día a día en mi trabajo y en hacer las cosas bien acá en el Betis. Lo que pase mañana nunca nadie lo sabe. Quizás mañana nos levantamos y... No, yo no soy mensajero para mandar mensajes. Eso es cosa de él y es decisión personal de él como míster. Uno como jugador tiene que trabajar y demostrar que está para jugar cualquier partido".

Sobre ganar la Copa del Rey, una reflexión lógica: "A nosotros nos ilusiona... Nos ilusionan todas las finales. Yo creo que acá, sobre todo yo en lo personal, quiero una revancha acá en La Cartuja de la final que he jugado en su momento con Osasuna; quiero tener la revancha, y qué mejor con el escudo del Betis, ¿no?". Ante la pregunta de si su frase supone que se queda, una puntualización: "Si supiéramos lo que va a pasar en el futuro, yo mañana jugaría a la quiniela. Eso es cosa de la directiva, de mi agente. Yo me tengo que ocupar en hacer bien mi trabajo, porque, si yo ahora me ocupo de hablar de negociaciones, hablar de si me voy o me quedo, entonces estoy descuidando mi trabajo, que es jugar al fútbol".

Por último, el rosarino se refirió a su comunión con la afición: "La verdad es que yo, contento. De la gente del Betis nunca puedo decir nada. Nunca puedo decir nada, porque, por más que yo no estaba teniendo rodaje, siempre me mostraron cariño, y eso es importante. Y también es importante que muchas veces la gente te critica, pero bueno, quizás... Cada uno tiene el punto de vista de ver el fútbol, y eso se respeta".