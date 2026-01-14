Italia impulsa la salida de Chimy Ávila con llamadas al Betis para su fichaje

Con Getafe y Boca bien colocados, el número de pretendientes para el argentino se diversifica con la entrada en la puja de dos clubes de la Serie A italiana, donde podría ser compañero de Tonny Sanabria y Mudo Vázquez

El Betis está pendiente de una salida en la delantera para poder reforzar la punta de lanza en este mercado invernal y lo cierto es que se están produciendo numerosos movimientos alrededor de Chimy Ávila y Bakambu, que se encuentran en la rampa de salida a pesar de que Cucho Hernández permanecerá fuera durante un mes por lesión.

Así las cosas, días atrás, ESTADIO recogía que tres equipos de Primera, Alavés, Girona y Oviedo han preguntado por el punta congoleño, al igual que el Genoa italiano, mientras que la competencia por el argentino crece cada día que pasa por el aumento de pretendientes que ya han llamado a su puerta y a la del Betis.

De ese modo, el Getafe, a priori, se presentaba como el mejor colocado, hasta el punto de que se ha llegado a asegurar que existe un acuerdo entre el club y el futbolista a la espera del visto bueno de LaLiga, si bien recientemente salió a la luz que los azulones también se han acercado a Randy Nteka. Además, desde Argentina, se asegura que a preferencia del rosarino es regresar para recalar en las filas de Boca Juniors, lo que no termina de cuadra tanto en cuanto la prioridad, en principio, del atacante es seguir en España o en su defecto continuar en Europa en una de las ligas importantes.

Dos nuevos pretendientes procedentes de la Serie: Cremonese y Pisa

Contexto en el que también se le ha abierto las puertas de la Serie A italiana, pues en las últimas horas ha trascendido que dos clubes de la máxima categoría han movido pieza para reclutar al polivalente delantero verdiblanco.

En este sentido, el periodista Fran Campos aseguró en 101 TV que tanto el Cremonese como el Pisa han trasladado su interés al Betis y al futbolista para incorporarlo en esta ventana de transferencias.

Chimy coincidiría en el Cremonese con Tonny Sanabria y Mudo Vázquez

En el Cremonese, ascendido el curso pasado a Serie A, cuenta con dos viejos conocidos del fútbol hispalense, pues militan en sus filas el exbético Tonny Sanabria y el exsevillista Mudo Vázquez. También tendría como compañero al veterano delantero Jamie Vardy, el héroe del Leicester que se proclamó campeón en la Premier League.

El equipo de Cremona ocupa la decimotercera plaza, con una renta cómoda de ocho puntos sobre el descenso, en el que se encuentra inmerso el otro candidato italiano para contratar los servicios de Chimy Ávila, que, desde luego, tendrá donde elegir una vez que ha asumido que lo mejor para su carrera es cambiar de aires en el presente mercado invernal.