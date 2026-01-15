El mejor regalo de cumpleaños para Marc Bartra, elocuente ejemplo de arraigo por el Betis: "Es una parte muy importante en mi vida"

El central barcelonés ha cumplido 35 años más identificado que nunca con este club que le ha atrapado por completo. "Hay un sentimiento de pertenencia muy grande al equipo, un espíritu de equipo en el que creo que hay algo especial"

El Real Betis está de celebración este jueves y no sólo es por su clasificación para los cuartos de final de la Copa del Rey. Además, este 15 de enero cumple años una persona muy querida dentro y fuera del vestuario como es Marc Bartra. El '5' verdiblanco ha soplado 35 velas y lo ha hecho lejos de su familia de nacimiento; pero plenamente integrado en otra familia que le ha atrapado para toda la vida. Así lo ha relatado el propio central catalán en una entrevista en la televisión oficial de la entidad.

Un 35º cumpleaños muy feliz para Marc Bartra

"Muy feliz, porque el mejor regalo fue el de ayer, el de pasar a cuartos de final de Copa del Rey y de la manera que fue, así que muy, muy, muy contento. Además, ha venido mi hermano, que somos mellizos y me ha dado una sorpresa. Esta época está siendo maravillosa, cien por cien".

"Les decía a los compañeros hoy que, bueno, que es verdad que no tengo a la familia cerca en mi día a día, pero que cuando vengo aquí, ellos para mí también son familia y por eso también estoy tan feliz. Hay un sentimiento de pertenencia muy grande al equipo, un espíritu de equipo en el que creo que hay algo especial. Hay que trabajar por y para esto, porque hace que me haga feliz, que tenga más ganas de trabajar y de seguir cumpliendo años en este club que tanto quiero. Me siento un privilegiado".

Bartra, muy agradecido por el cariño de todo el beticismo

"Fue algo que sentí desde el principio, desde las primeras semanas. El cómo me recibía cada uno de los béticos, ya sea de la afición, gente del club, trabajadores, la directiva, el vestuario... Sentí que se sentían muy orgullosos de que estuviera y formara parte de la familia y ya una vez estás dentro, siempre digo que es un club que tiene una magia, tiene algo muy especial que te atrapa".

"Te hace quererlo, sufrir con él, sentirte en momentos de debilidad, sentir que no estás solo, ver mucho sentimiento detrás, momentos de alegrías que he tenido la suerte de vivirlas... Todo eso hace que sienta que el Betis es una parte muy grande de mi vida. Eso queda para siempre. Es familia, es casa. Estoy muy feliz".

Bartra, Aitor Ruibal y Bellerín, únicos supervivientes de la Copa del Rey de 2022

"Hablamos mucho de eso. Vemos en el vestuario la foto del año 2022 cuando ganamos la Copa. Quedamos sólo tres y tampoco han pasado tantos años. Es verdad que estamos en un club que está haciendo las cosas muy bien. Con la llegada del presidente cambiaron las cosas, se empezó a forjar algo desde dentro de grandeza y he tenido la gran suerte de vivirlo en primera persona, desde las entrañas, viendo ese crecimiento año a año".

"Luego, con la llegada del míster (Manuel Pellegrini) se inyectó un ADN muy importante de ganador y es como ver crecer a un familiar o ver crecer a alguien que quieres muchísimo. Encima ha hecho que también pudiera crecer yo a nivel personal, a nivel profesional y es algo que es muy bonito".

Los malos y buenos momentos de Marc Bartra en el Betis

"Sí, los he pasado de todos los colores. Evidentemente, recuerdo los buenos porque son los que te hacen sentir aún más vivo y te hacen dar ese sentido de todo ese trabajo que hay detrás; pero también es verdad que también ha habido momentos complicados, con lesiones graves y momentos que igual el equipo no tenía lo que le merecía. Pero esos son los momentos que nos han hecho crecer. Creo que siempre hemos tirado adelante con un espíritu de equipo y un sentimiento de pertenencia muy grande y eso es lo que hace especial".