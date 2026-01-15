Bartra asegura que el vestuario del Betis ha captado el mensaje crítico de la afición: "El equipo necesitaba esa exigencia y esa ambición"

El equipo verdiblanco admite que está atravesando un bache y, aunque considera que están cosechando peores resultados de los que merecen, aceptan de buen grado la presión que le transmite la grada de La Cartuja. En ese sentido, asegura que la reacción del público fue decisiva para remontar al Elche y espera que vuelva a ser así el sábado ante el Villarreal

El Real Betis está sexto en LaLiga EA Sports, a cinco puntos del quinto (RCD Espanyol) y empatado con el séptimo (RC Celta de Vigo). También está clasificado matemáticamente para dieciseisavos de final de la UEFA Europa League a falta de dos jornadas para que termine una Fase Liga en la que está en la cuarta plaza, invicto y con muchas opciones de pasar directamente a los octavos de final si se mantiene en el 'Top 8'. Además, este pasado miércoles remontó ante el Elche CF y se metió en los cuartos de final de la Copa del Rey, a sólo tres partidos de luchar por otro título.

A pesar de todo ello, el juego del equipo ha decrecido bastante y el bache es bastante evidente. Parte de la afición ha elevado su presión sobre el equipo y han aparecido críticas; pero uno de los pesos pesados pesados de la plantilla como es Marc Bartra asegura que en el vestuario no sólo molesta esa exigencia, sino que incluso se agradece en momentos en los que la grada de La Cartuja empuja a reaccionar como hicieron en el 2-1 ante el Elche CF. El catalán, uno de los capitanes de la plantilla, ha analizado toda esas emociones desatadas en una entrevista para Betis TV.

Bartra acepta e incluso agradece la exigencia de la afición del Betis

"El fútbol es muy resultadista. En Oviedo merecimos ganar y con un marcador, incluso de 1-3 o un 1-4; pero no se dio y el fútbol es así. El vestuario sabe que evidentemente que tenemos que mejorar, pero creo que sí merecemos más. Ante el Elche se vio el camino que queremos coger. Cuando a veces no salen las cosas, no concretamos las jugadas que tenemos, fallamos ocasiones bastante claras.. Ahí hay que tirar de otras cosas. Hay que tirar de intensidad. La afición supo leer muchísimo lo que necesitaba el equipo. Necesitábamos esa exigencia, esa ambición y luego, además, nos animaron cuando lo más necesitábamos. Eso se contagia adentro y en ese aspecto creo que también fueron muy importantes para ganar".

"Había 40.000 personas leales, fieles, con un comportamiento maravilloso. Lo he pensado no sólo cuando llegué, sino cuando me tocaba jugar contra el Betis. Yo veía algo muy especial, una grandeza muy grande a nivel de afición. Lo que hay aquí lo hay en muy pocos sitios. Si hay comunión, si hay ese contagio mutuo entre el equipo y tantísima gente se crea algo muy bonito. Y cuando hay ese sentimiento de que entienden lo que necesitamos en cada momento, creo que se pueden hacer cosas muy grandes. Lo hemos demostrado ya".

La Copa del Rey ilusiona mucho al vestuario del Betis

"Bueno, la Copa se está poniendo de una manera en la que cualquier rival te pone las cosas complicadas. Cuando hay eliminatorias a un partido los detalles cuentan muchísimo, pero siento que estamos preparados para ello. ¿Por qué? Porque venimos de un año anterior en el que siento que el equipo adquirió esa experiencia en eliminatorias, donde hay que salir adelante como sea, y lo sacamos, llegamos a una final europea".

"Todo eso curte muchísimo, a nivel de ambición, de espíritu de equipo, de afición, de saber jugar esos partidos... Se tiene que ver plasmado este año, no puede caer en vano. Tenemos experiencia y hay que hacerlo valer. En momentos clave, hay que dar ese paso adelante. Y contra el Elche, lo dimos".

Y el sábado, un Betis - Villarreal en La Cartuja: ¿Última bala para la Champions?

"El Villarreal es un gran equipo, lo lleva demostrando mucho tiempo. Vamos a necesitar nuestra mejor versión para poder llevarnos los tres puntos, eso está claro. Y sobre todo, hay que hacer valer esta estampida de ayer, de sentimientos y de positivismo, que es el ganar remontando, el ganar luchando hasta el final. La afición el sábado tiene que ser una caldera. Son tres puntos, pero pueden valer mucho en el aspecto emocional. Sabemos que tenemos bajas importantes, pero la afición será un jugador más".