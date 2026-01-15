Dos nuevos caminos para Chimy Ávila en enero con beneficio para el Betis tras su exhibición copera

La irrupción estelar en la Copa alimenta no descarta ningún escenario en su futuro inmediato tanto en cuanto sus dos goles favorecen los intereses del Betis en todas las direcciones y amplía su margen de maniobra

Posiblemente, nadie contaba con lo que ocurriría anoche en La Cartuja, en los octavos de la Copa, en la irrupción inesperada de un héroe que había iniciado el partido con las maletas prácticamente preparadas para salir en este mercado para hacer hueco a un nuevo delantero.

Chimy Ávila, desde hace tiempo con un rol secundario y en el centro de las críticas de la afición, entró en el campo en el 55 por Bakambu ante la ausencia de por lesión de Cucho Hernández, y lo cambió todo. Lo hizo poco antes de que el Elche amenazara con tragedia copera, y acudió al rescate cuando nadie lo esperaba, primero con el empate y después con el segundo tanto, en dos acciones casi idénticas, que permiten al Betis seguir soñando con el título.

Pellegrini y el propio Chimy alimentan la incertidumbre su futuro inmediato

Una actuación estelar en medio de los movimientos para su despedida que provocan una gran pregunta: ¿Y ahora qué pasa con el Chimy? Se lo preguntaron en rueda de prensa a Pellegrini y al propio argentino y sus respuestas aumentan la incertidumbre sobre el futuro inmediato del rosarino. Porque el míster, que siempre había sido prudente con este tema, no lo ve fuera, y el atacante hubo un momento en el que habló como si se quedara.

"Todo lo que son especulaciones y rumores nunca me refiero a ellos, sobre todo en este mes de enero. Venía jugando en la Copa casi todos partidos y lo volvió a hacer hoy. Me alegro mucho por esos dos goles. Le ha tocado gran temporada del Cucho, pero tiene muchísimo gol, mucha técnica en balón detenido y remate. Ojalá esté siempre a ese nivel en la gran mayoría de partidos", indicó el 'Ingeniero', mientras que el protagonista lo dejó todo abierto.

"Yo creo que acá, sobre todo yo en lo personal, quiero una revancha acá en La Cartuja de la final que he jugado en su momento con Osasuna; quiero tener la revancha, y qué mejor con el escudo del Betis, ¿no?. Tengo contrato y pienso día a día en mi trabajo y en hacer las cosas bien acá en el Betis, lo que pase mañana nadie lo sabe", señaló.

La realidad es que, al existir la posibilidad de que se marche Bakambu, ahora mismo no se puede descartar ningún escenario y lo cierto que es que lo ocurrido ayer convierte en beneficioso para el Betis los dos posibles caminos en las semanas que restan para que se cierre esta ventana.

Sus dos goles le convierten en útil a la par que refuerza la posición bética en la negociación

Por un lado, demostró que, si finalmente se queda, cuenta con la confianza de Pellegrini y puede resultar muy útil ante la ausencia temporal del cafetero, mientras que sus dos goles han reforzado la posición verdiblanca en las negociaciones ante un interés por el rosarino que además es potencialmente multiplicable por su exhibición copera.

Así, a Chimy se le acumulan los pretendientes, porque al margen de Getafe y Boca Juniors, que ya se han posicionado, llama la atención en otras ligas como la italiana, con llamadas del Cremonese y Pisa para hacerse con sus servicios.

Además, todo apunta a que su irrupción provocara que otros clubes descuelguen el teléfono para aumentar a competencia en beneficio heliopolitano. Por ende, como se dice ahora, lo que pase con el argentino a día de hoy es un 'win-win' para el Betis.