El Getafe hace oficial su tercer fichaje del mercado invernal: Zaid Romero

El conjunto azulón ha anunciado el refuerzo del central de 26 años, que viene cedido por el Brujas y firma hasta el final de la presente temporada, sumando buenas noticias a la plantilla de José Bordalás

El Getafe sigue moviéndose en el mercado de fichajes de invierno. La dirección deportiva, con Ángel Torre a la cabeza, ha recibido luz verde por parte de LaLiga y ya puede inscribir diferentes jugadores para solventar los problemas que tiene la plantilla de José Bordalás. En este sentido, el club hizo oficial en el día de ayer las llegadas de Satriano y Boselli. Tras ello, el conjunto azulón ha anunciado la cesión de Zaid Romero, futbolista del Brujas, hasta final de temporada, reforzando de esta manera la parcela defensiva del equipo.

El Getafe anuncia la llegada de Zaid Romero en forma de cesión

De esta manera, el Getafe, que ha descartado el fichaje del 'Chimy' Ávila, ha anunciado la llegada de Zaid Romero a la plantilla de José Bordalás: "El Getafe CF incorpora un nuevo integrante al centro de la defensa. Zaid Romero, central argentino de 26 años, llega a la plantilla azulona en calidad de cedido hasta final de temporada .Zaid llega para reforzar el eje de la zaga de José Bordalás para lo que resta de campaña, aportando solidez y poderío aéreo. El argentino recala después de formar parte de la plantilla del Club Brujas desde la 24/25, contando con buenas actuaciones en la Liga Belga y con grandes experiencias con el club brujense en la Champions League. ¡Bienvenido a Getafe, Zaid!" Por ello, el conjunto azulón sigue en su firme de reforzar el equipo de cara a la segunda parte de la temporada, sobre todo tras los últimos resultados cosechados en los diferentes partidos de LaLiga EA Sports, con derrotas ante Villarreal, Espanyol, Real Betis y Real Sociedad, además del empate frente al Rayo Vallecano. De esta manera, llega un nuevo central que tiene contrato con el Brujas hasta junio de 2028.

Por su parte, Zaid Romero viene de tener poco protagonismo con el Brujas en lo que llevamos de temporada, donde una lesión de espalda, entre otros motivos, le ha dejado apartado de los terrenos de juego durante varios encuentros. De esta manera, el defensa de 26 años ha participado tan solo en el partido liguero ante el Eendracht Aaslt y los de UEFA Champions League contra el Atalanta y Sporting de Portugal. Por ello, queda pendiente de saber cuándo podría contar Bordalás con su servicio, ya que el Getafe juega mañana frente al Valencia en el Coliseum y ya no lo volverá a hacer hasta la visita a Montilivi del lunes 26 de enero.

Zaid Romero, nuevo refuerzo con Boselli para la defensa de Bordalás

Zaid Romero y Boselli vienen a cubrir los problemas defensivos del Getafe en esta primera parte de la temporada, donde han encajado un total de 25 goles tras las primeras 19 jornadas de LaLiga EA Sports, lo que deja al equipo de José Bordalás en la decimotercera posición de la tabla con 21 puntos. Por ello, el conjunto azulón se sitúa tan solo a cuatro del descenso, que lo marca el Valencia actualmente con 17, lo que obliga al equipo a comenzar a sumar de tres en los siguientes encuentros si no quiere acabar la temporada en la zona baja de la clasificación. Por otro lado, el nuevo central del club madrileño ha hablado por primera vez, en las redes sociales oficiales del equipo, tras hacer oficial su fichaje: "¡Hola, azulones! La verdad es que estoy muy contento de estar acá, muy feliz y seguramente nos veamos pronto en el Coliseum"