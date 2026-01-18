David Soria hace autocrítica y le da un ultimátum al Getafe

El meta azulino, cuyo futuro en el Coliseum sigue estando en el aire, no quiso lamentarse mucho de la nueva derrota sufrida en casa y avisó a sus compañeros de lo único importante en la competición para salvar la categoría

Derrota de las que duelen. Un tanto de José Luis Gayà en el minuto 84 decantó la balanza en un duelo de necesitados que ha terminado aflojando la soga de quien más apretada la tenía, el Valencia. Y, ahora, es el Getafe el que no querrá ni mirar para abajo estos días, porque el descenso ya lo tienen a sólo un punto.

Contratiempos de todos los colores ha tenido el equipo de Bordalás en esta primera vuelta y el técnico del conjunto madrileño está harto de decir que necesita refuerzos para este tipo de partidos. Afortunadamente, en los próximos compromisos tendrá el deseo cumplido, pero esta próxima semana le tocará trabajar con el amargor que deja una nueva derrota en casa.

Y aunque el preparador azulino ha defendido a los suyos, el meta David Soria ha preferido hacer autocrítica y exigir aún más a sus compañeros. El cancerbero madrileño no quiere excusas y le ha dicho a sus compañeros, a través de Movistar Plus, en lo que deben empezar a pensar de aquí a final de liga: "Era un partido de 0-0. Ninguno de los dos quería arriesgarse mucho por miedo a perder el partido y en una acción aislada, pues pierdes el partido. Aprender. Estamos en el primer partido de la segunda vuelta. Queda toda entera y hay que empezar a sumar. Por mucho que hablemos, si no sumamos puntos, no hay nada que hacer".

Sobre el bache que están atravesando, Soria reconoció que el Getafe está en una mala racha "en la que todo sale cruz" y que después de perder contra el conjunto che él y sus compañeros se marcharon al vestuario fastidiados: "Era un partido importante, pero cualquier cosa que digas no sirve para nada. Hay que ganar y queremos estar el año que viene en Primera División".

Y aunque han perdido esta final por la permanencia, David tiene claro que el equipo se levantará en los próximos días. Como lo han hecho siempre: "Vamos a ir a muerte. Siempre queremos ganar. Es una parte más de nosotros y del club. Ahora han venido tres jugadores más y vendrán más para ayudarnos. Creo que es necesario. A partir de ahí, pensar partido a partido y cada punto tiene que ser oro. Seguir, porque estamos en el primer partido de la segunda vuelta".

Bordalás critica el planteamiento rácano del Valencia

Mientras tanto, Bordalás, que sólo pudo responder a tres preguntas porque estaba casi afónico, lamentó que su equipo no pudiera por lo menos conseguir un empate con el que habría mantenido los cuatro puntos de distancia respecto al Valencia, un rival en estos momentos directo por no perder la categoría: "Quería que diéramos un paso al frente, que tuviéramos más agilidad y velocidad de juego para intentar generar la situación de gol que nos pusiera por delante. Pero ellos han venido a conseguir un punto y se han encontrado con la victoria. Es mi opinión, con el máximo respeto al Valencia, porque no nos han generado prácticamente ningún problema".

Pese al resultado, se ha mostrado con el trabajo realizado por los suyos sobre el campo, al tiempo que ha reconocido que es lógico que se enciendan las alarmas en el Coliseum: "Nosotros casi sin ocasiones claras, pero el equipo lo ha intentado de todas formas. Estamos en una situación preocupante porque llevamos muchas jornadas sin ganar. Todo está más ajustado, los equipos ganan y cada vez estamos más cerca del descenso. Hay que dar un paso al frente y conseguir puntos para salir de la situación".