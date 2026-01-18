Getafe 0-1 Valencia: Gayà acude al rescate y aprieta aún más la pelea por la permanencia

El capitán che hizo el único tanto del encuentro a poco del final, después de un choque lleno de imprecisiones y pocas acciones de calidad. Con estos tres puntos, Corberán toma aire y su equipo sale de forma momentánea de los puestos de descenso

El Valencia se llevó tres puntos de oro de su visita al Getafe que le sacan de forma momentánea del descenso (a la espera de lo que haga el Alavés en su visita al Atlético de Madrid). Fue en realidad un pobre partido el firmado por ambos equipos, sin acciones de calidad ni ocasiones de verdadero peligro. La tensión atenazaba a ambos, pudiendo más el miedo a perder. Pero en los últimos instantes, Gayà firmó un gol que puede ser decisivo en la lucha por la permanencia.

Mejor el Getafe en la primera mitad

Haciendo gala de su habitual intensidad, salió más enchufado un conjunto azulón que antes de cumplirse el primer minuto de juego ya había pisado el área rival, si bien Javi Muñoz se resbaló a la hora de disparar y el balón llegó manso a las manos de Dimitreivski. Fue una pronta declaración de intenciones, pues los de Bordalás quisieron desde el primer momento asentarse en campo rival, consiguiendo con su presión que el cuadro che no lograra salir más que con balones en largo que buscaban la espalda de la defensa local.

Pero poco a poco, los de Corberán lograron igualar el combate, respondiendo con rápidas acciones por banda como la protagonizada en el 22' por Danjuma, que pidió penalti por manos de Domingos Duarte, aunque el luso tenía su brazo recogido en el momento de lanzarse al suelo. No acababa de pegar el Valencia y tampoco lo hacía un Getafe que al menos sí acumulaba algunos remates poco dañinos sobre el portal de Dimitrievski, que atajó un cabezazo de Satriano o un disparo raso de Javi Muñoz desde la frontal. Todo ello, mientras César Tárrega se veía obligado a abandonar el campo por lesión antes de la media hora.

Djené casi marca en su propia portería

A falta de mejor fútbol, en un duelo lleno de fricciones y poco juego combinativo, cada saque de esquina era celebrado por todo lo alto por la grada azulona, como el provocado tras el disparo de Juan Iglesias desde fuera del área. Apretaban los azulones, pero la ocasión más clara fue para los visitantes al filo del descanso, en un extraño remate sobre su portería de Djené, tras el centro de Danjuma, que se estrelló en el larguero.

Gayà decide tras un pobre segundo tiempo

Tras el paso por vestuarios, el Getafe volvió a dejar claro su plan, con dos centros sobre el área en dos minutos. Eran los locales los más insistentes, mientras Danjuma respondía con un disparo al lateral de red tras una acción individual. Pero la producción ofensiva de ambos contendientes era realmente pobre en un choque lleno de imprecisiones y faltas. Un disparo alto de Javi Muñoz, otro desviado de Umar Sadiq... Muy poco.

Pero enfilando la recta final, el Valencia se creyó que de veras podía llevarse el partido. La entrada de Diego López le dio otro aire y en la mejor jugada combinativa de todo el encuentro. Ugrinic metió un buen pase interior y Gayà resolvió con un remate poicado ante David Soria para dejar mudo al Coliseum y decidir el encuentro.

Ficha técnica:

Getafe: David Soria; Juan Iglesias, Domingos Duarte, Djené, Rico, Javi Muñoz (Mestanza 85'); Milla, Arambarri, Liso (Juanmi 71'); Mario Martín (Coba 86') y Satriano

Valencia: Dimitrievski; Foulquier, Copete, César Tárrega (Baptiste Santamaria 29'), Gayà; Pepelu, Ugrinic (Javi Guerra 86'), Luis Rioja, Danjuma (Diego López 60'), Hugo Duro (Umar Sadiq 60') y Lucas Beltrán (Iranzo 86').

Árbitro: Isidro Díaz de Mera (castellano-manchego). Amonestó a los locales Domingos Duarte y Liso, así como a los visitantes Umar Sadiq y Gayà.

Gol: 0-1 (84') Gayà

Incidencias: Encuentro de la 20ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Coliseum de Getafe.