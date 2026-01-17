La justicia desestima la reclamación del Burgos por alineación indebida de Umar Sadiq en el Valencia y le da un 'palo'

El juez disciplinario único de la RFEF no ha tomado en consideración la reclamación del equipo de Segunda división, señalando en su escrito, además que los encuentros "se ganan o pierden en los terrenos de juego y no en los despachos"

No hay culebrón posible, tal y como estaba previsto el juez disciplinario único de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha desestimado completamente la reclamación que presentó el Burgos CF por la cual pedía que se le diera la eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey por ganada por una posible alineación indebida de Umar Sadiq. No hay caso y la justicia le ha dado la razón a un Valencia CF que estará en el sorteo de cuartos de final que se celebra este lunes a partir de las 13:00 horas.

El Burgos CF, que perdió el partido de octavos de final de la Copa del Rey contra el Valencia CF por 0-2, fundamentó su reclamación en el artículo 5.5 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Futbolistas de la FIFA, así como en los artículos 247 y 248 del derogado Reglamento General de la RFEF, argumentando que Umar Sadiq no cumplía los requisitos reglamentarios para participar en el partido debido a que ya había jugado anterior la competición copera con la Real Sociedad. Un movimiento que causó cierta sorpresa en el Valencia CF que presentó las alegaciones para que no hubiera caso.

Así ha sido porque el juez único de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha asegurado en su escrito que "no encuentra ni por asomo amparo en la normativa federativa aplicable".

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) le da un pequeño palo al Burgos CF en la resolución

El juez disciplinario único de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) no se ha quedado ahí ya que también ha aprovechado el escrito de la resolución en el que ha dado la razón al Valencia CF y ha desestimado la reclamación del Burgos CF por alineación indebida de Umar Sadiq para darle un pequeño palo al equipo de Segunda división, señalando que encuentros se ganan o pierden en el terreno de juego y no en los despachos. "Tanto es así, que no está de más recordar que siendo esto así, presumir una alineación indebida en base a una interpretación normativa que no encuentra ni por asomo amparo en la normativa federativa aplicable respecto de un jugador sin impedimento alguno para jugar y en posesión de licencia, constituye una manera de entender las normas y la deseable y leal rivalidad que no se puede compartir por frontalmente contraria a un principio esencial en el Derecho del Deporte: que los encuentros se ganan o pierden en el terreno de juego y no en los despachos".