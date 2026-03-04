David Villa revela qué ocurrió con su frustrado fichaje por el Real Madrid

David Villa recordó uno de los episodios más comentados del mercado de fichajes del fútbol español: su posible traspaso al Real Madrid en 2009. El exdelantero del Valencia CF explicó que qué ocurrió durante la negociación entre clubes aquel verano

Durante años fue uno de los grandes culebrones del mercado de fichajes en el fútbol español. En el verano de 2009, el nombre de David Villa aparecía constantemente vinculado al Real Madrid en un contexto en el que el club blanco iniciaba una nueva etapa galáctica bajo la presidencia de Florentino Pérez. Sin embargo, el fichaje nunca llegó a materializarse y el delantero asturiano continuó una temporada más en el Valencia.

Más de una década después, el propio Villa ha vuelto a referirse a aquel episodio que generó un enorme ruido mediático. Lo ha hecho en el podcast 'Resonancia de Corazón', conducido por el periodista José Ramón de la Morena, donde repasó distintos momentos de su carrera y volvió a abordar el frustrado traspaso que parecía inevitable en aquel momento.

Un fichaje que parecía hecho

En aquel verano de 2009 el Real Madrid estaba inmerso en una profunda reconstrucción deportiva. La llegada de Florentino Pérez a la presidencia había impulsado una ambiciosa política de fichajes que llevó al Santiago Bernabéu a jugadores como Cristiano Ronaldo, Kaká, Karim Benzema o Xabi Alonso. En ese contexto, el nombre de David Villa aparecía como una de las piezas ofensivas más deseadas por el club blanco.

El delantero asturiano venía de firmar varias temporadas extraordinarias con el Valencia y se había consolidado como uno de los goleadores más fiables del fútbol europeo. Su rendimiento con el club valencianista y con la Selección española lo situaba entre los delanteros más cotizados del mercado, lo que convertía su posible traspaso en una de las operaciones más seguidas por la prensa deportiva.

Sin embargo, cuando parecía que el acuerdo entre las partes estaba cerca de cerrarse, la negociación se rompió en el último momento. El fichaje nunca llegó a concretarse y Villa permaneció en Mestalla.

Villa nunca supo qué ocurrió

Durante la conversación en el podcast, David Villa dejó claro que nunca llegó a conocer los detalles reales de lo sucedido entre el Valencia y el Real Madrid. Según explicó, su papel en aquella negociación fue prácticamente inexistente, ya que delegó completamente el proceso en su representante y en los clubes implicados.

“Sinceramente, no sé muy bien lo que pudo pasar en ese último momento”, explicó el exfutbolista al recordar aquella etapa. Villa insistió en que su postura siempre fue respetar los contratos firmados y confiar en el trabajo de su agente para gestionar cualquier posible traspaso.

El exdelantero recordó además que su contrato con el Valencia incluía una cláusula de rescisión muy elevada para la época, lo que condicionaba cualquier negociación entre clubes. “A mí nadie me puso una pistola en la cabeza para firmar un contrato que tenía una cláusula de 150 millones de euros”, señaló.

Un verano lleno de rumores

El exdelantero también explicó que, durante varios años consecutivos, su nombre apareció constantemente vinculado a grandes clubes europeos. El asturiano vivió con naturalidad una situación que era habitual en cada mercado de fichajes.

Según recordó, cada mercado surgían informaciones que lo situaban en equipos como el Real Madrid, el Chelsea o el Barcelona. Sin embargo, el futbolista prefería mantenerse al margen de las negociaciones y centrarse en su trabajo sobre el campo.

“Tengo un representante que es el que trabaja y yo soy muy respetuoso con eso”, afirmó. En su opinión, ese enfoque le permitió mantener la tranquilidad en momentos en los que la presión mediática era muy intensa.

La decisión final del Valencia

Villa explicó que, en el momento en que la operación parecía avanzar, fue informado de que el Valencia había decidido finalmente no completar la venta. Según relató, la decisión llegó de forma directa y sin demasiadas explicaciones.

“Me dijeron que se estaba negociando, luego me informaron de que el Valencia se había echado atrás y que ya no iba a salir”, recordó el 'guaje'. Su reacción fue asumir la situación con naturalidad y centrarse en la siguiente temporada.

“Dije: ‘Bueno, vale, no voy a salir. ¿Cuándo empieza la pretemporada?’”, relató durante la entrevista, dejando claro que nunca dramatizó aquella situación.

Un giro posterior en su carrera

Aunque el fichaje por el Real Madrid nunca se produjo, la trayectoria de David Villa continuó creciendo en los años siguientes. En 2010 terminó saliendo del Valencia para fichar por el Barcelona, donde formó parte de uno de los equipos más exitosos de la historia del fútbol europeo.

Con el conjunto azulgrana conquistó títulos tan importantes como la Champions League y varios campeonatos nacionales, consolidándose definitivamente como uno de los delanteros más importantes del fútbol español en su generación.

A nivel internacional, su papel con la Selección española también fue decisivo. Villa fue una de las figuras clave en la conquista del Mundial de 2010, torneo que marcó una época dorada para el fútbol español.

Una reflexión con el paso del tiempo

Al recordar aquel episodio del mercado de fichajes, Villa dejó una reflexión final que resume su forma de entender el fútbol y su carrera profesional. El exdelantero admitió que nunca se ha planteado demasiado si aquel movimiento frustrado fue un error o una oportunidad perdida.

“¿Me habré equivocado? Pues no sé si me habré equivocado, pero uno no puede cambiar cómo es”, concluyó. Con el paso del tiempo, el asturiano parece haber asumido aquel capítulo como una anécdota más dentro de una trayectoria repleta de éxitos y momentos históricos en el fútbol europeo.