El Valencia cruza los dedos con Sadiq para no ser eliminados de la Copa del Rey por alineación indebida

El Burgos ha reclamado una posible alineación indebida del conjunto che con el uso del delantero nigeriano en El Plantío. En Mestalla han contestado con unas instantáneas alegaciones

Tenemos lío copero con el sorteo de cuartos de final a la vuelta de la esquina. El Burgos ha presentado este viernes una reclamación por la alineación con el Valencia de Umar Sadiq el pasado jueves en el cruce de octavos de final que les enfrentó en El Plantío. La protesta, en Mestalla, creen que no tiene fundamento.

Cabe recordar que el conjunto burgalés cayó derrotado 0-2 ante Valencia y ahora pretende lograr el pase a los cuartos de final porque consideran que Sadiq no debió participar en el encuentro. Tanto es así que han dirigido un escrito al Comité de Competición de la RFEF cuestionando que el delantero nigeriano pudiera jugar la Copa con el club valencista al haberlo hecho previamente en este mismo torneo con la Real Sociedad, según ha adelantado Ser Deportivos Valencia.

El Valencia, por su parte, ha presentado de manera inmediata alegaciones a la denuncia del Burgos porque cree que no tiene ningún peso, según han confirmado fuentes del club a la agencia EFE. La entidad levantina cree que las normas amparan la alineación de Sadiq y que no debe aceptarse la denuncia del Burgos.

Para colmo, el segundo gol del encuentro lo marcó Umar Sadiq que se estrenó como goleador valencianista esta temporada.

El escrito presentado por el Burgos

El Burgos ha emitido un escrito al Comité de Competición de la RFEF alegando alineación indebida del Valencia porque Sadiq ya había disputado la Copa defendiendo los colores de la Real Sociedad. En el escrito firmado por el presidente del Burgos, Alejandro Ariel Grandinetti, señalan que el nigeriano disputó “el partido de 1/44 de final y partido de 1/32 de final”. Eso sí, en la redacción del escrito hay un error porque es el partido de 1/64.

Según ha informado la propia Cadena Ser, el Burgos alega “la participación del jugador con ambos clubes se produjo en la misma temporada deportiva y en la misma competición oficial, sin que concurra causa excepcional que justifique una excepción a las normas de elegibilidad”.

El Burgos solicita la aplicación del artículo 5.5 del Reglamento FIFA sobre el Estatuto y Transferencia de Jugadores que establece: “el jugador no será elegible para jugar en partidos oficiales por más de dos clubes durante la misma temporada en el mismo campeonato nacional o copa...”. Según el escrito que firma el señor Grandinetti, “la alineación de Umar Sadiq vulnera dicha restricción de elegibilidad”.