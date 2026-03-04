Darío Felman, ex jugador del Valencia, sobre Guido Rodríguez: "Si ha elegido estar aquí es porque va a ser el maestro de este equipo por su experiencia"

El ex jugador argentino destacó la presencia de Guido Rodríguez en el centro del campo del Valencia, siendo una figura crucial a la que se aferra el valencianismo para lograr la permanencia

El Valencia, con su última victoria, sigue sumando puntos para intentar mantener la permanencia en una lucha que se intensifica tras una jornada 26 positiva para los equipos que buscan salvar la categoría. El Valencia hizo los deberes ante Osasuna y sumó 3 puntos vitales de cara al final de temporada. Guido Rodríguez se marcó un auténtico partidazo que enamoró a la hinchda de Mestalla que se aferra a la experiencia y nivel del argentino para lograr el objetivo de la salvación. Tras su primera gran actuación, Darío Felman, ex futbolista del Valencia, destacó la labor de Guido Rodríguez y admite que "si ha elegido estar aquí es porque va a ser el maestro de este equipo por su experiencia".

Darío Felman alaba a Guido Rodríguez en el Valencia

El ex jugador argentino destacó la presencia de Guido Rodríguez en el centro del campo del Valencia, siendo una figura crucial a la que se aferra el valencianismo para lograr la permanencia. Su participación será crucial y su experiencia, más allá de los futbolístico, servirá como aprendizaje para la nueva generación de futbolistas que ya cobran protagonismo en el primer equipo de Mestalla. "Es un jugador con experiencia, un campeón del mundo que si ha elegido estar aquí es porque va a ser el “maestro” de este equipo por su experiencia, por el respeto que le va a dar al vestuario de enseñarle a los jóvenes lo que es el fútbol, no solo correr detrás del balón", destaca Darío Felman en la radio oficial del club che.

"Le va a dar mucha ayuda a la plantilla: orden, hablar en el vestuario… muchas cosas que van a hacer mejorar al equipo", subrayaba el ex futbolista acerca del papel de maestro que puede ejercer Guido Rodríguez con jugadores como Javi Guerra. "En el fútbol son pequeñas sociedades. Él se siente bien. Ese es el Javi Guerra que queremos todos y con Guido va a aprender mucho", sentencia.

El futuro de Guido Rodríguez en el Valencia

Y es que la llegada de Guido Rodríguez, al igual que la de Unai Núñez, han supuesto un salto de nivel para la plantilla del Valencia de cara a lograr sus objetivos. Tanto el central como el mediocentro terminan contrato al final de temporada y se postulan como candidatos a renovar en la lista del Valencia de cara a la siguiente curso. Unai Núñez tiene contrato con el Celta, mientras que Guido Rodríguez solo firmó media temporada con el combinado de Mestalla, que le da cariño al argentino en busca de un futuro como jugador che.