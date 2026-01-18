Corberán muestra su preocupación con Tárrega y alaba a Gayà: "Ha sido una genialidad impropia de un lateral"

El técnico del Valencia mostró su felicidad por la importantísima victoria de su equipo ante el Getafe, elogiando el "carácter" de los suyos y recordando que la plantilla che "está capacitada para sumar puntos"

El Valencia toma aire. Y Carlos Corberán también. Tras el incendio que supuso el empate de la pasada jornada ante el Elche en Mestalla, con la afición pidiendo incluso la "dimisión" del entrenador, el cuadro che fue capaz de sacar la cabeza en Getafe gracias a tanto en los últimos minutos de Gayà, al que el técnico de Cheste quiso destacar tras las críticas recibidas.

"Tiene muchísimo valor. Gayà es un ejemplo de sentimiento valencianista. Se alegra por lo bueno y sufre mucho por lo malo. Le ha tocado sufrir mucho en los últimos años. Ha sido una acción genial, impropia de un lateral. Era importante que cualquier marcase, pero Gayà lo hizo con una genialidad y una personalidad que no es propia de un lateral izquierdo", apuntó, mostrando su felicidad por el resultado más allá del juego desplegado.

La necesidad de sumar tres puntos

"No era una cuestión de alivio sino de necesidad. Necesitábamos los tres puntos. La necesidad de los tres puntos era tan grande como las ganas del equipo, porque en varios partidos hemos estado cerca. Tenemos que seguir haciendo méritos para sumar más puntos y acercarnos más dónde queremos estar. Le doy valor a la victoria, al carácter que ha mostrado el equipo. Si el equipo sigue luchando como lo hizo la semana anterior y como lo ha hecho hoy, esta plantilla está capacitada para sumar puntos. Sabíamos que el Getafe iba a ser un equipo muy sólido muy compacto. El terreno de juego no ayudaba a jugar al fútbol, porque resbalaba y generaba inseguridad. Pero había que tener personalidad y el equipo la tuvo", resumió.

Preocupado por la lesión de Tárrega

Además, el preparador valencianista se mostró prudente con respecto al estado de César Tárrega, que tuvo que ser sustituido por lesión antes de la media hora. "Tiene un edema que le generaba molestias, pero lo tenía en la otra rodilla. Tárrega viene actuando con dolor desde el partido del Sporting. Pero la dolencia hoy es en la otra rodilla. Veremos cuál es la afectación de la lesión. Sí preocupa, porque ha notado molestia en un giro", señaló.

Satisfecho por el rendimiento de Pepelu como central

Dicho contratiempo deja más en cuadro si cabe el eje de la zaga después de que Diakhaby haya dicho adiós a la temporada, develando además que Cömert tampoco estaba disponible. "Ha habido un fallo en la convocatoria, porque Eray aparecía pero no estaba. Los médicos han decidido que no estuviera y teníamos la opción de jugar con Panach, aunque decidimos optar por Pepelu, que ha jugado con una personalidad tremenda. Me gusta ver que los jugadores afrontan la responsabilidad. En las últimas semanas hemos perdido a varios futbolistas: Thierry, Agirrezabala, Diakhaby, Cömert... Y que aparezca ese nivel de personalidad me hace estar muy orgulloso", sentenció.