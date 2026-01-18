Getafe - Valencia, en directo el partido de la LaLiga EA Sports en vivo online

Final por la supervivencia en el Coliseum entre dos rivales directos. El conjunto che necesita vencer para escapar del descenso, tras ver cómo la salvación se ha alejado a dos puntos, y los azulones no pueden permitirse un tropiezo que les metería de lleno en la quema

¡Muy buenos días! En ESTADIO Deportivo les vamos a contar todos los detalles de este duelo de urgencias entre Getafe y Valencia que tendrá lugar en el Coliseum a las 14:00 horas. Un choque al que los azulones llegan con cuatro puntos de ventaja sobre el conjunto che, que se encuentra en puestos de descenso y está obligado a vencer después de la polémica victoria del Mallorca ante el Athletic, lo que ha dejado la salvación que marca el Alavés a dos puntos de distancia. ¡Arrancamos!

Una vez resueltos os problemas administrativos que tenía con LaLiga para inscribir jugadores, el Getafe ha cerrado tres refuerzos, si bien solo el delantero uruguayo Martín Satriano, cedido por el Olympique de Lyon , ha entrado en la lista. Además, han aterrizado el defensa Sebastián Boselli, procedente de River Plate, y el también central Zaid Romero, que llega del Brujas.

La gran novedad en el once valencianista es la entrada de Danjuma después de varios partidos comenzando como suplente. Además, sale el luso André Almeida, que estaba siendo un habitual en los planes de Carlos Corberán, que en esta ocasión apuesta por juntar de inicio a Hugo Duro y Lucas Beltrán, con Umar Sadiq esperando en el banquillo tras estrenarse como goleador en esta segunda etapa ante el Burgos en Copa del Rey. ¡Dinamita para tratar de salir del descenso!

Así ha recibido la afición del Getafe a sus jugadores a su llegada al Coliseum, conscientes de lo que mucho que se juega su equipo en esta 'final' por la permanencia ante el Getafe.

"Para competir el partido vamos a tener que sacar mucho carácter, mucha rabia y competir. Y veo al equipo con ese carácter y esa rabia , tanto para acciones a balón parado, como para segunda jugadas. Conocemos al Getafe, a su plantilla y al entrenador. Pero las ganas que tiene la plantilla por revelarnos en la Liga son superiores. El deseo y las ganas pueden con cualquier tipo de dificultad . Cuando el equipo quiere algo, lo lucha y lo pelea. Esa mentalidad la tenemos que llevar al partido de Liga. Queremos empezar la segunda vuelta de la mejor manera posible. Somos conscientes que queremos ganar partidos y la necesidad de victoria es tan grande como el deseo que tiene el equipo”, señaló el preparador che en la rueda de prensa de este pasado sábado.

"Somos conscientes de la importancia del partido. Nos enfrentamos a un gran equipo, con muchas alternativas. Aunque no está bien clasificado, es un equipo histórico y que ahora se ha reforzado muy bien con la incorporación de Sadiq , que es un magnífico delantero, y ya lo demostró la pasada temporada. Lo anterior no vale para nadie, ni para nosotros ni para los rivales, y es el momento más importante del campeonato", aseguró el preparador azulón en la previa del encuentro.

Así luce el vestuario del Getafe, donde destaca la titularidad del delantero uruguayo Martín Satriano, que lucirá el '10' pocos días después de aterrizar cedido por el Olympique de Lyon.

El encargado de repartir justicia será Isidro Díaz de Mera, castellano-manchego , que ha dirigido en 11 ocasiones al Getafe, con un balance favorable de seis victorias, tres empates y dos derrotas. Por su parte, con el Valencia se ha cruzado en 8 ocasiones, con tres triunfos y las mismas derrotas, además de dos igualadas. Estará auxiliado desde el VAR por el canario Trujillo Suárez .

"Ojalá estar en tres o cuatro semanas, es lo que me he marcado. Me encuentro bien, la recuperación va bien, sobre lo esperado . Creo que todo va a ir más rápido que la anterior lesión. Tenía molestias desde septiembre y, al final, decidimos hacer la artroscopia para volver a mitad de febrero y acabar el curso jugando", señaló sobre su lesión

¡ARRANCAAAA EL PARTIDO EN EL COLISEUM! Getafe y Valencia ya pugnan por tres puntos fundamentales para escapar de la zona baja de la tabla en LaLiga EA Sports.

¡La primera del Getafe! Se planta en el área rival muy pronto y la acción acaba con un disparo mordido de Javi Muñoz, que se resbaló y atrapa sin problemas Dimitrievski. Ha salido con ganas el cuadro azulón.

Tiene más el balón el Getafe en estos primeros compases, haciendo gala de su habitual intensidad para presionar e impedir la salida de un Valencia que casi no ha pisado campo rival por ahora.

¡Córner a favor del Getafe! Parecía fuera de juego, pero el balón acaba en saque de esquina tras un disparo trastabillado de Liso. Lo pone en juego Milla al segundo palo y el esférico se marcha por línea de fondo sin encontrar rematador.

¡Y ahora hay córner para el Valencia! Rioja filtra para Ugrinic, que cae a la banda derecha y su centro de primeras buscando el área lo despeja la defensa.

¡PIDE PENALTI EL VALENCIA! Danjuma pisa área tras una galopada por la izquierda y pide manos de Domingos Duarte tras su centro, pero no hay nada. El central tiene las manos recogidas al lanzarse al suelo.

¡Achucha el Getafe! Dos centros consecutivos sobre el área, el primero raso de Juan Iglesias y el segundo de Satriano, que acaba con un cabezazo flojo de Mario Martín.

¡Ojo que está César Tárrega tendido en el césped! Se duele de la rodilla izquierda y entran las asistencias médicas. Parece que va a poder continuar.

¡No va a poder continuar César Tárrega! Lo ha intentado pero se tiene que marchar y entra en su lugar Baptiste Santamaria. Se trata de unas molestias que lleva algún tiempo arrastrando.

¡Atrapa Dimitrievski! El cabezazo picado de Satriano tras un centro de Iglesias desde la derecha lo ataja el meta che sin demasiados problemas. Acto seguido, es Javi Muñoz quien lo intenta con un disparo raso desde la frontal que detiene también el cancerbero macedonio.

¡FUERAAAA JUAN IGLESIAS! El Getafe sigue colgando balones al área, disfrutando de un segundo córner consecutivo tras el disparo lejano del lateral, que tocó en un defensa y no encontró portería. Cada saque de esquina es celebrado por la grada, consciente del peligro que suele llevar su equipo en este tipo de acciones.

Así llega el Getafe

El Getafe suma ya cinco jornadas consecutivas sin conocer la victoria. Una pobre serie de resultados en la que su único botín fue el empate logrado en su visita al Rayo Vallecano (1-1), acumulando cuatro derrotas frente a Villarreal (2-0), Espanyol (0-1), Real Betis (4-0) y Real Sociedad (1-2).

Urge por tanto una reacción y para ello Bordalás recupera a dos piezas importantes en defensa, como son Djené y Domingos Duarte. Pero también sigue sufriendo las bajas de larga duración de Borja Mayoral y Davinchi, a los que no se espera de vuelta al menos hasta marzo tras pasar por el quirófano. Tampoco han llegado a tiempo Abdel Abqar, que se recupera de una lesión en los isquiotibiales, y Abu Kamara, que ha venido entrenando al margen del grupo por unas molestias.

La gran novedad, por su parte, es la convocatoria del delantero Martín Satriano, el primero de los tres fichajes realizados en este mercado invernal, estando pendientes aún de ser inscritos los defensores Zaid Romero y Sebastián Boselli.

Así llega el Valencia

Por su parte, la racha del Valencia se alarga ya a seis jornadas seguidas sin vencer, si bien en ella ha ido rascando puntos por medio de cuatro empates, el último de ellos en casa ante el Elche (1-1), que resultan no obstante insuficientes para abandonar la zona caliente de la tabla.

La afición mostró su tremendo enfado en el último encuentro celebrado en Mestalla y espera que los de Carlos Corberán comiencen a mostrar otro rostro en este inicio de la segunda vuelta de LaLiga, tras llegar reforzados por su pase a los cuartos de final de la Copa del Rey. Para ello, el técnico mantiene las bajas por lesión de Diakhaby, que ha dicho adiós a la temporada, el meta Julen Agirrezabala y Thierry Correia. Además, Raba no ha viajado finalmente por unas molestias en el tendón de Aquiles.