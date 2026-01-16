Bordalás llama a la unidad y al foco absoluto en el duelo ante el Valencia: “Empieza el momento de la verdad”

El técnico del Getafe CF, José Bordalás, apela al trabajo diario, a la unión del vestuario y al apoyo del Coliseum en un partido clave que marca el inicio real de la segunda vuelta, ante un Valencia que, en horas bajas, se sitúa en puestos de descenso

El Getafe afronta este domingo un partido que va mucho más allá de tres puntos. La visita del Valencia al Coliseum, correspondiente a la jornada 20 de LaLiga, se presenta como uno de esos encuentros que definen estados de ánimo, tendencias y, en muchos casos, el rumbo de una temporada. Así lo entiende José Bordalás, que compareció ante los medios con un discurso claro, directo y cargado de mensaje interno.

Desde el primer momento, el técnico azulón quiso subrayar la magnitud del choque. Para Bordalás, la clasificación actual no engaña a nadie: enfrente estará un Valencia “histórico”, con una plantilla potente y reforzada recientemente, y que compite cada semana pese a no verse reflejado en la tabla. El entrenador destacó especialmente la llegada de Sadiq, al que considera un delantero contrastado y determinante, y avisó de que el margen de error es mínimo en un campeonato tan igualado.

Borrón y cuenta nueva azulona

Uno de los mensajes más repetidos por Bordalás fue la necesidad de resetear. La primera vuelta ya es pasado. Empieza la segunda y, con ella, el tramo más decisivo del curso. “Lo anterior no vale para nadie”, insistió, dejando claro que ni distancias ni dinámicas previas garantizan nada a partir de ahora. El foco del Getafe, remarcó una y otra vez, está únicamente en el partido del domingo a las dos de la tarde.

Esa filosofía conecta con la manera de entender el fútbol del técnico alicantino: partido a partido, entrenamiento a entrenamiento y máxima concentración en lo inmediato. No hay espacio para cálculos ni para mirar más allá del próximo rival.

Mercado complicado, vestuario alineado

Cuestionado por el mercado de invierno, Bordalás se mostró realista pero sereno. Reconoció las limitaciones del club y el sufrimiento vivido durante la primera vuelta por una plantilla corta y condicionada por las bajas: “Todos sabéis que estamos sufriendo mucho en esta primera vuelta por el número de jugadores en la plantilla”. Aun así, quiso poner en valor el trabajo de la dirección deportiva y dejó claro que existe una total sintonía entre todas las partes.

El mensaje fue de confianza, no de exigencia pública. Sabe que la situación económica marca los movimientos y que, si llega algún refuerzo, será en función de las posibilidades reales. Mientras tanto, el técnico se apoya en el compromiso de los jugadores que ya están, a los que defendió con firmeza: “Tenemos confianza en ellos, ellos también están muy condicionados”.

Unidad, actitud y mentalidad

En el plano personal, Bordalás transmitió calma. Se mostró “feliz y contento”, convencido de que el equipo está unido y de que la actitud del vestuario es irreprochable. Insistió en que ahora mismo “somos uno”, una frase que resume bien el espíritu que quiere imprimir al grupo en este tramo decisivo del curso.

También quiso cerrar cualquier debate generado en semanas anteriores, dejando claro que su único planteamiento es trabajar el día a día y preparar el partido ante el Valencia con la máxima exigencia. Todo lo demás queda en segundo plano.

Llamamiento a la afición en el Coliseum

El entrenador no se olvidó de la afición. Como en cada previa, apeló al apoyo del Coliseum y recordó que la grada siempre ha respondido en los momentos importantes. Este domingo, subrayó, no será una final, pero sí un partido “muy, muy importante”, de esos que marcan el inicio del verdadero momento de la verdad en la temporada.

Con la recuperación de los sancionados y sin nuevas bajas más allá de las ya conocidas, el Getafe llegará al choque con argumentos y con un mensaje claro desde el banquillo: concentración total. Porque para Bordalás, el camino hacia el objetivo empieza ahora, y la primera prueba pasa por casa.