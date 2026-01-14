Mario Martín no tiene dudas: "Sabemos que tenemos plantilla para hacer cosas muy bonitas este año"

El centrocampista del Getafe ha hablado sobre el mercado de fichajes de su equipo, del nivel del equipo dirigido por José Bordalás y del partido del próximo domingo ante al Valencia del Coliseum

El Getafe viene de sufrir una mala dinámica en LaLiga EA Sports, donde no gana desde el pasado 28 de noviembre, cuando le ganó por 1-0 al Elche en el Coliseum. En este sentido, la falta de refuerzos y de fichajes han debilitado la plantilla, que fue fruto del enfado de José Bordalás tras la derrota ante la Real Sociedad del pasado viernes. Sin embargo, Mario Martín ha contradicho al técnico, alabando la plantilla que tiene su equipo. Además, el mediocentro, cedido por el Real Madrid ha hablado del partido del domingo contra el Valencia.

Mario Martín califica como "final" el partido contra el Valencia

Mario Martín, que podría tener a Dani Rodríguez como compañero en este mercado de fichajes, ha hecho un repaso de la actualidad del Getafe. En primer lugar, en su comparecencia ante los medios de comunicación, el centrocampista ha afirmado que el partido del domingo contra el Valencia es una final: "Por supuesto. Estamos muy centrados en el partido del domingo y tenemos muchas ganas de que llegue. Sabemos que necesitamos una victoria; se la debemos a nuestra afición y a nosotros mismos. Estamos trabajando muy duro en este primer día tras haber tenido unos días para despejar la cabeza. Estamos muy enfocados en el próximo encuentro".

Por otra parte, Mario Martín ha explicado cómo se encuentra la plantilla, a la que Bordalás pidió fichajes, tras los últimos resultados cosechados y las críticas por parte de la afición del Getafe: "Estamos totalmente igual que hace tres meses, cuando teníamos una racha muy buena de victorias. Seguimos optimistas porque sabemos que tenemos plantilla para hacer cosas muy bonitas este año. Somos un grupo muy competitivo, la confianza sigue ahí y vamos a tirar hacia adelante. Es verdad que la afición, en parte, tiene razón. Son nuestros máximos críticos y también quienes más nos animan, por lo que nos debemos a ellos".

Mario Martín valora los posibles fichajes del Getafe en el mercado invernal

En este sentido, Mario Martín se reafirma apuntando que "somos una plantilla muy competitiva. El día a día en los entrenamientos y lo que mostramos en los partidos lo confirma. Estamos muy unidos y todos tenemos claro que podemos hacer grandes cosas esta temporada". Sobre el mercado de fichajes, el centrocampista del Getafe destacó que "no estamos centrados en si llega alguien o no. Estamos enfocados en el partido del fin de semana, que para nosotros es una final. Queremos sacar los tres puntos y, si finalmente llega alguien para ayudar al vestuario, le ayudaremos para que todos rememos juntos hacia el mismo objetivo".

Además, Mario Martín fue preguntado por si la plantilla está capacita para lograr la permanencia sin problemas: "Sí, por supuesto. Lo he dejado bastante claro: podemos competir por lo que queramos. Simplemente tienen que llegar los resultados, corregir los errores del pasado fin de semana y seguir adelante. Jugador por jugador, todos podemos aportar muchísimo. En cada entrenamiento se ve la competitividad, las ganas y la confianza que tenemos el uno en el otro. Somos un vestuario increíble".