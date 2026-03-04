Ventaja reciente del Betis de Pellegrini para visitar al Getafe

El Betis necesita ganar en Getafe y se presenta en el feudo azulón con el factor a favor de que Pellegrini ha cambiado por completo la tendencia bética en el Coliseum

Después de dos empates en casa y, sobre todo, el revés que supuso para el equipo y para la afición dejar escapar un 2-0 contra el Sevilla en el derbi del domingo, el Betis necesita volver a la senda del triunfo en su visita al Coliseum, donde le espera un Getafe que atraviesa por el mejor momento de la temporada.

No en vano, los azulones han ganado tres de los cuatro últimos partidos, incluido su asalto al Santiago Bernabéu en la jornada anterior, y se encuentran lógicamente con la moral alta.

Sin embargo, el Betis se presentará en el feudo azulón aferrado a sus resultados positivos en sus últimas visitas, pues en sus últimos cuatro desplazamientos le ha cogido la medida a los madrileños, tal y como refleja un balance muy favorable.

El Betis suma cuatro visitas sin perder con un saldo muy positivo

De hecho, desde la campaña 21/22, los heliopolitanos no han perdido en ninguna visita, con dos triunfos y dos empates. Así, en dicha campaña firmaron tablas a cero, mientras que un curso más adelante, en la 22/23, se impusieron por 0-1 con un solitario tanto de Borja Iglesias desde los once metros.

En la 23/24, los de Pellegrini volvieron a sumar un punto merced a una igualada a un tanto, obra de Marc Roca, para que después empatara Borja Mayoral. Por último, en el ejercicio anterior, en la 24/25, el Betis asaltó el Coliseum por 1-2 con dos dianas de Isco Alarcón.

Es cierto que antes de esta racha, los heliopolitanos sufrieron tres derrotas seguidas en las que no marcaron ni un solo gol, pero también que las estadísticas desde que Pellegrini aterrizó en el banquillo invitan a ser optimistas, pues solo cayó en la 20/21, por 3-0, para sumar después sumar ocho puntos de 12 posibles en el Coliseum.

En total, el saldo bético en el estadio del Getafe no resulta positivo en la máxima categoría, pues en 20 visitas ha perdido más que ganado, si bien la diferencia es mínimo. No en vano, los heliopolitanos han ganado en siete ocasiones y han puntuado en otras cinco, mientras que ha vuelto de vacío en casa ocho veces, con el matiz de que la última vez que perdieron como visitantes en tierras getafenses fue en la 20/21, por lo que los datos juegan a su favor.

Además, cabe añadir que el Coliseum también los ha enfrentado en Copa del Rey, con un triunfo y una derrota, y en Segunda división, categoría en la que se impuso el Betis con tantos de Joaquín y Cuéllar en la 00/01.