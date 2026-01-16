Luz verde al mercado del Getafe: LaLiga desbloqueará las inscripciones y Bordalás tendrá sus refuerzos

LaLiga desbloqueará el mercado de fichajes del Getafe permitiéndole inscribir jugadores durante el invierno. Una vez se apruebe la medida, el conjunto azulón empezará a anunciar a los jugadores que ya tiene acordados para reforzar la justa plantilla de José Bordalás

El Getafe puede respirar aliviado, puesto que LaLiga permitirá la inscripción de los fichajes azulones durante el mercado invernal. Según ha adelantado Marca, la patronal dará luz verde, cambiado por completo el escenario en el Coliseum, que ya ha activado una hoja de ruta que llevaba semanas preparada en los despachos. El club azulón ya puede reforzar la plantilla de José Bordalás y lo hará de inmediato, en un enero marcado por la necesidad competitiva y la gestión al límite.

La resolución administrativa llegará en un momento clave, con el equipo necesitado de soluciones y el margen de maniobra reducido. No es casualidad que los primeros movimientos estuvieran listos incluso antes de recibir el aprobado de la competición. El Getafe sabía que, una vez liberado el bloqueo, debía actuar con rapidez y precisión.

Boselli abrirá la puerta

El primer nombre en cruzar el umbral es el de Sebastián Boselli. El central uruguayo, de 22 años, ya estuvo este jueves en el Coliseum, firmó su contrato y se entrenará este viernes bajo las órdenes de Bordalás. Su anuncio es inminente y responde a una urgencia concreta: reforzar una defensa mermada por las ausencias.

Boselli llega procedente de River Plate, tras pasar por Estudiantes y Defensor, y ofrece un perfil que encaja con el ideario del técnico alicantino. Central contundente, intenso en el duelo y con la capacidad añadida de actuar como lateral derecho, una demarcación en la que el Getafe ha ido bajo mínimos en las últimas jornadas. No es un fichaje de proyección a largo plazo, sino una pieza funcional para competir desde el primer día.

Zaid Romero, más músculo para la zaga

El siguiente movimiento apunta a consolidar esa misma idea. Zaid Romero, central argentino de 26 años, llegará desde el Brujas en calidad de cedido. La operación está muy avanzada y se entiende como un refuerzo estratégico para dar profundidad a una línea defensiva que Bordalás quiere sólida, física y fiable.

Romero encaja en el patrón clásico del Getafe competitivo: agresivo, fuerte por arriba y preparado para sostener partidos largos y exigentes. Su incorporación permitiría al técnico manejar mejor las rotaciones y reducir riesgos la segunda mitad de la temporada, donde cada punto pesa aún más.

Satriano y la necesidad de gol

El desbloqueo no se limita a la defensa. En ataque, el Getafe también mueve ficha. Martín Satriano está muy cerca de convertirse en nuevo jugador azulón tras alcanzarse un acuerdo verbal con el Olympique de Lyon. El delantero uruguayo llegaría para aportar movilidad, presión y alternativas ofensivas a un equipo que necesita transformar el esfuerzo en goles.

No se trata solo de sumar efectivos, sino de diversificar registros. Bordalás busca delanteros capaces de incomodar, correr y sostener al equipo en campo rival, incluso cuando el partido no fluye.

Akhomach, Dani Rodríguez y un mercado sin pausa

El mercado del Getafe no termina ahí. Según ha informado Matteo Moretto, el club mantiene negociaciones avanzadas con el Villarreal por Ilias Akhomach. El extremo marroquí, con escaso protagonismo esta temporada y condicionado por la Copa África, supondría un salto de calidad evidente en las bandas, pero su servicio es peleado por varios equipos de LaLiga, complicando una negociación con un margen estrecho de maniobra.

Además, sigue sobre la mesa la opción de Dani Rodríguez, que podría llegar con la carta de libertad tras rescindir con el Mallorca. Su experiencia y competitividad encajan en un vestuario que necesita carácter, siendo un gran acompañante en la medular para Arambarri y Luis Milla.

Del bloqueo a la carrera contrarreloj. El Getafe espera que finalmente se levante el candado para correr contra el calendario. Enero será corto, intenso y determinante. Porque en el Coliseum ya no se trata solo de fichar, sino de recuperar el tiempo perdido, con una nueva jornada de liga cada fin de semana.