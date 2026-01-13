Ilias Akhomach, el pretendido: el Mallorca aparece en escena

La dirección deportiva del RCD Mallorca ha situado a Ilias Akhomach como una de las opciones más serias para reforzar el ataque en el mercado de invierno. El extremo del Villarreal es vigilado por varios equipos de LaLiga y su fichaje estará reñido

El mercado de invierno empieza a tomar forma en Son Moix con una sensación compartida: el equipo necesita oxígeno en ataque. La irregularidad del Real Mallorca, especialmente en los partidos donde le cuesta generar desequilibrio por fuera, ha llevado a la dirección deportiva a centrar sus esfuerzos en el extremo derecho. En ese escenario, el nombre de Ilias Akhomach ha pasado de ser una opción más a convertirse en una referencia clara dentro de la lista de posibles refuerzos como informa Marca.

El club bermellón no es ajeno al contexto que rodea al futbolista. A sus 21 años, Akhomach atraviesa una temporada de protagonismo limitado en el Villarreal, donde no ha logrado consolidarse como titular pese a su proyección y a las expectativas depositadas en él. Esa falta de continuidad ha abierto una ventana que varios clubes de LaLiga observan con atención, entre ellos el Mallorca, que ve en el extremo groguet una oportunidad de mercado con impacto inmediato.

Una necesidad estructural en el ataque bermellón

El análisis interno del Mallorca es claro. Más allá de nombres propios, el equipo sufre carencias en el desequilibrio por banda, de amenaza real en situaciones de uno contra uno y de profundidad sostenida durante los partidos. La dependencia de acciones aisladas y el peso excesivo del juego directo han terminado por evidenciar vacíos que se repiten jornada tras jornada.

La llegada de Kalumba está prevista de cara al verano, con la opción de adelantarla a enero si el contexto lo permite, pero en el club insisten en que una operación no excluye a la otra. La alternativa de Yáser Asprilla, que gusta desde hace tiempo, se ha enfriado por las elevadas exigencias económicas del Girona. Ese escenario ha empujado a Pablo Ortells y su equipo a explorar perfiles distintos, con mayor margen de maniobra financiera.

El contexto de Akhomach en el Villarreal

Ilias Akhomach tiene contrato con el Villarreal hasta 2027, pero su rol esta temporada ha sido secundario. Ha participado en 15 partidos oficiales, con un balance de un gol y dos asistencias, y solo ha sido titular en tres ocasiones. Un rendimiento que no refleja su potencial ni su historial reciente, donde suma 6 goles y 7 asistencias en 66 encuentros con el primer equipo groguet.

Actualmente, el futbolista se encuentra disputando la Copa África con Marruecos, circunstancia que ha llevado al Villarreal a posponer cualquier decisión hasta su regreso. Aun así, en los despachos del club castellonense no se descarta una cesión de seis meses e incluso se escucharían ofertas de traspaso si se acercan a su valoración de mercado.

Competencia y escenario abierto

El Mallorca no está solo en la carrera. Getafe, Real Oviedo y Alavés también han mostrado interés, donde el conjunto azulón lleva la delantera. En el caso bermellón, la posibilidad de ofrecerle minutos, un rol claro y un contexto competitivo inmediato juega a su favor. La opción de formar una delantera con Muriqi como referencia y extremos con capacidad de desborde es una de las ideas que se manejan para cambiar la dinámica del equipo.

Todo queda, de momento, pendiente del regreso de Akhomach de la Copa África. A partir de ahí, el Villarreal moverá ficha y el mercado entrará en su fase decisiva. El Mallorca, mientras tanto, espera para actuar si la oportunidad se concreta, en un fichaje que trae gran competencia.