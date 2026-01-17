Corberán explica la situación de Danjuma tras su pérdida de protagonismo en el Valencia: "Estoy encantado"

El entrenador valencianista no esconde la tremenda importancia del encuentro ante el Getafe en el Coliseum y defiende a su plantilla más allá de posibles refuerzos, al recalcar que cuenta con "jugadores competitivos"

Tras lograr la clasificación para los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Burgos, el Valencia regresa a LaLiga este domingo con la obligación de sacar adelante su compromiso a domicilio ante el Getafe para tratar de salir de los puestos de descenso que actualmente ocupa. Mientras tanto, el club trabaja para seguir reforzando la plantilla con un centra y un mediocentro, sin dejar de lado la posibilidad de firma también a un extremo. Pero Carlos Corberán, tras los gritos de "dimisión de parte de la afición tras el último tropiezo ante el Elche, ha querido poner el foco en el choque que tendrá lugar en el Coliseum por encima de todo.

Ve a la plantilla "con ganas" para darle la vuelta a su situación

“Para competir el partido vamos a tener que sacar mucho carácter, mucha rabia y competir. Y veo al equipo con ese carácter y esa rabia, tanto para acciones a balón parado, como para segunda jugadas... conocemos al Getafe, a su plantilla y al entrenador. Pero las ganas que tiene la plantilla por revelarnos en la Liga son superiores. El deseo y las ganas pueden con cualquier tipo de dificultad. Cuando el equipo quiere algo, lo lucha y lo pelea. Esa mentalidad la tenemos que llevar al partido de Liga. Queremos empezar la segunda vuelta de la mejor manera posible. Somos conscientes que queremos ganar partidos y la necesidad de victoria es tan grande como el deseo que tiene el equipo. El partido de la primera vuelta fueron otras circunstancias”, señaló el preparador che en la rueda de prensa de este sábado.

Los elogios de Corberán a Bordalás

Además, Corberán tuvo también palabras de elogio para el técnico del Getafe, José Bordalás. “Le respeto muchísimo. Es un entrenador que hizo una temporada buenísima en el Valencia y en cualquier equipo en los que ha estado. Los equipos competitivos no solo dependen de los entrenadores sino de los recursos, no creo que sea una plantilla debilitada porque veo una plantilla competitiva. Pero es un entrenador que saca muy buenos resultados. Tengo la suerte de tener también jugadores competitivos”, explicó.

Con la única duda de Raba

Lo que no quiso el de Cheste es dar pistas sobre su once, aunque sí aseguró que no cuenta con más bajas aparte de las conocidas de Thierry Correia, Agirrezabala y Diakhaby, que ha dicho adiós a la temporada. “De los que fueron convocados en Copa no debería haber ningún cambio, porque fueron molestias normales. Raba veremos cómo evoluciona”, añadió sobre el estado del ex del Leganés, que se encuentra en la rampa de salida dada su escasa participación.

Sobre Danjuma: "Sé que va a dar muchas alegrías"

Con respecto a nombres propios, el entrenador valencianista se detuvo en el caso concreto de Danjuma, que ha perdido protagonismo en sus planes tras aterrizar en verano como un hombre importante dentro del proyecto. “Para cumplir los objetivos va a ser importante tener a todos al cien por cien y más cuando estás en dos competiciones. Siempre me gusta hablar con el jugador antes de incorporarse a Valencia para saber lo que va a encontrar y su mentalidad. Esas conversaciones no modifican ni generan ningún tipo de privilegio ni de no privilegio. Con Danjuma estoy encantado y sé que va a dar muchas alegrías”, destacó.

Lo que debe mejorar su Valencia

Por otro lado, Corberán no quiso hacer similitudes con la gran segunda vuelta que el Valencia firmó la pasada campaña con él al mando. En su lugar, admitió que hay facetas del juego que deben pulir para escalar posiciones y alcanzar la tranquilidad. "No sé lo que conseguiremos. El equipo para mí hace cosas muy buenas aunque no estamos consiguiendo resultados. Uno analiza la primera vuelta y sabe que tiene que reducir el número de goles encajados, el balón parado queremos mejorarlo a favor y en contra; el Getafe es un rival que aprovecha mucho esas opciones. Queremos crecer y cuanto más partes del juego dominas, más cerca estás de los resultados”, sentenció.