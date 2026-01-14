Pregunta por Raba, en la rampa de salida del Valencia, pero dice 'no' a Segunda división

Tras sonar para Osasuna, que no tiene pensando incorporar a un futbolista de sus características en estos momentos, el mediapunta ha recibido el interés de varios equipos, entre ellos el Leganés, donde la pasada campaña ofreció un gran rendimiento

Tras en ansiado regreso de Umar Sadiq, el Valencia se sigue moviendo en el mercado con la prioridad de cerrar la incorporación de un central que supla al lesionado Mouctar Diakhaby, que ha dicho adiós a la temporada. El necesario refuerzo para el eje de la zaga ocupará la ficha que queda libre en estos en estos momentos en la plantilla che, tomando fuerza las negociaciones con el neerlandés De Haas. Pero Carlos Corberán ha reconocido que espera más fichajes en otras parcelas del campo, principalmente un pivote defensivo y un extremo.

Para hacerle hueco a los esperados refuerzos se cuenta también con el hueco que dejará libre el central guineano, cuya baja federativa concederá un dinero extra al Valencia para fichar. Pero aún debería producirse alguna salida si, como se espera, el número de incorporaciones se eleva a cuatro, siendo varios los candidatos para ello.

El Valencia necesita dar salidas: los candidatos

El choque de este jueves en la Copa del Rey ante el Burgos se presenta como la última oportunidad para jugadores como Ramazani o Baptiste Santamaría, que aterrizaron el pasado verano y no han respondido a las expectativas. Junto a ellos, tampoco ha logrado convencer a Corberán el cántabro Dani Raba, que no obstante es duda por unas molestias para el choque que tendrá lugar en El Plantío.

El mediapunta aterrizó en Mestalla tras una gran campaña en el Leganés que hizo que le llovieran las ofertas. Autor de 9 goles y 5 asistencias con los pepineros en la 24/25, Raba quedó libre y fue tentado también por Alavés, Mallorca o Espanyol. Incluso recibió una suculenta propuesta económica de Arabia Saudí. Pero en su lugar se decantó por firmar por dos temporadas con un Valencia en el que veía la posibilidad de dar un salto cualitativo en su carrera.

Los números de Raba en el Valencia

Corberán le dio la titularidad en la primera jornada de LaLiga, firmando una asistencia clave para lograr el empate ante el Espanyol. Pero pronto comenzó su declive. Fue suplente en las dos siguientes y se quedó sin jugar en la cuarta fecha del campeonato, regresando al once frente al Athletic el 20 de septiembre. Desde entonces no ha vuelto a salir de inicio y ha aparecido solo en los tramos finales de los partidos, hasta quedarse sin jugar en las cinco últimas jornadas. En total, apenas suma 248 minutos repartidos en 11 encuentros, disfrutando solo de protagonismo en la Copa del Rey, donde sí ha sido titular en las tres rondas disputadas, marcando además dos goles.

Osasuna aparca su interés por ahora

A sus 30 años, y llegado el caso de tener que hacer las maletas, Dani Raba prioriza seguir en LaLiga, siendo relacionado semanas atrás con Osasuna, que fue otro de los conjuntos que lo vigiló de cerca en verano. Pero aunque sigue siendo muy del agrado de la dirección deportiva rojilla, Braulio Vázquez no tiene planeado incorporar en estos momentos a un jugador de sus características.

Más equipos pendientes de Raba

Son más en cualquier caso los equipos que se han interesado por su situación. Entre ellos, su ex equipo, el Leganés, si bien Raba no quiere jugar en Segunda división, como apunta el diario As. El Valencia no pondría pegas a su salida, pero es el jugador quien tiene la sartén por el mango y se encuentra muy a gusto en la capital del Turia, por lo que no irá a un destino que no le agrade. Además, será padre en el mes de marzo y busca una estabilidad familiar.