Saltan las alarmas con Diakhaby: el dinero extra que tendrá el Valencia si es operado y le da la baja

El central guineano volvió a caer lesionado ante el Celta de Vigo y la rotura en el isquiotibial es más grave de lo esperado, por lo que todo apunta a que tendrá que pasar por quirófano y tendrá muy complicado volver a jugar esta temporada. Ya se le busca un sustituto

El Valencia trata de moverse con celeridad en el mercado de enero para poner remedio a la angustiosa situación clasificatoria que atraviesa. Con el equipo en puestos de descenso y a dos puntos de la salvación, Carlos Corberán podrá contar ya este sábado ante el Elche con Umar Sadiq, su gran objetivo para reforzar la delantera desde el pasado verano. Pero al mismo tiempos, los problemas no cesan en otras parcelas. La dolorosa derrota ante el Celta de Vigo dejó un importante daño colateral con las lesiones de Julen Agirrezabala, que estará entre cinco y seis semanas de baja, y Mouctar Diakhaby, aunque en el caso del central podría ser incluso peor y decir adiós a la temporada.

Segunda lesión de la temporada para Diakhaby

En un primer momento, el club che ofreció un parte médico en el que indicaba que el defensa guineano sufre "una lesión de la musculatura isquiotibial de su pierna derecha". Sin especificar un plazo estimado de baja, aunque se calculaba que el mismo fuese de entre uno y dos meses, sí se anunció que el zaguero seguiría "un plan terapéutico médico, fisioterápico y de readaptación hasta mejoría clínica". Pero las alarmas han saltado en las últimas horas y todo apunta a que tendrá que pasar por el quirófano, con lo que tiene complicado volver a jugar esta campaña.

El ex del Lyon ya sufrió una dolencia en la misma zona a comienzos de octubre, en los primeros minutos del choque ante el Girona, lo que le llevó a perderse ocho jornadas de LaLiga. En el último partido de 2025, ante el Mallorca, entró en la lista, después de haber jugado el primer tiempo ante el Sporting de Gijón en la Copa del Rey; pero Corberán optó por reservarlo, y en su vuelta al campeonato liguero en Balaídos, volvió a caer lesionado. Sin embargo, no se trata de una recaída como tal y sí de un nuevo percance muscular que es más grave lo esperado, según han revelado las últimas pruebas médicas a las que ha sido sometido.

Los números de Diakhaby

Desde que cayera lesionado en marzo de 2024 ante el Real Madrid, Diakhaby vive un calvario que parece no tener fin. Aquel contratiempo le tuvo un año entero en el dique seco. Pero una vez recuperado, se esperaba que este curso fuese un pilar en la zaga valencianista. Nada más lejos de la realidad, pues solo ha podido participar en 8 partidos en LaLiga, 545 minutos en total en los que ha sumado un gol.

El Valencia acelera la búsqueda de un central

Ya antes de conocerse la gravedad de sus molestias, la dirección deportiva che había marcado como prioridad la contratación de un central en el mercado invernal. Pero la necesidad ha provocado que los movimientos se multipliquen en las últimas horas para tratar de cerrar dicha incorporación cuanto antes. No en vano, Corberán solo cuenta como jugadores específicos para esa posición con César Tárrega, Copete y Cömert, a quien se le estaba buscando salida, si bien en el último partido ante el Celta recurrió a un dibujo de tres centrales que le llevó a reubicar a Foulquier.

Lo que dice la normativa de LaLiga con las lesiones de larga duración

Ahora surge la posibilidad de que el Valencia decida darle la baja federativa a Diakhaby, lo que le ayudaría a acudir al mercado con mayor margen económico. Para ello, un parte médico debe confirmar que la lesión de larga duración será superior a cuatro meses, lo que permitiría elevar el límite de coste de plantilla en más de dos millones de euros para buscar a ese necesario relevo. En concreto, el artículo 107 indica que un club podrá exceder hasta en un 80% el salario del jugador lesionado para firmar a un reemplazo, que en este caso sería el 40% al tratarse de media temporada, compensándose luego en la campaña siguiente.