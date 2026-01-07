Más problemas para Corberán en el Valencia: pendientes de Thierry Correia

A la espera de conocer el resultado de las pruebas médicas, el lateral portugués no se ha ejercitado junto al resto de la plantilla y es duda para el importante choque de este próximo sábado ante el Elche en Mestalla

Siguen los problemas para Carlos Corberán en el Valencia. Tras caer goleado en Balaídos ante el Celta de Vigo, el cuadro che se encuentra en puestos de descenso y desde la planta noble de Mestalla se trabaja a marchas forzadas para que los refuerzos solicitados por el técnico estén cuanto ante a sus órdenes. Ya se ha llegado a un acuerdo con la Real Sociedad por Umar Sadiq, el objetivo número uno para la delantera, y la siguiente tarea en la lista pasa por la búsqueda de un central. Pero mientras tanto, el preparador de Cheste ve cómo su plantilla sigue perdiendo efectivos de cara al importantísimo encuentro de este próximo sábado en casa frente al Elche.

La dolorosa derrota sufrida en tierras gallegas trajo consigo el importante daño colateral que suponen las lesiones de Mouctar Diakhaby y Julen Agirrezabala, lo que provocará la titularidad de un Dimitrievski que parecía tener un pie fuera en este mercado de enero. Pero, además, la sesión de este miércoles ha dejado una nueva baja: Thierry Correia no se ha ejercitado junto a sus compañeros por unas molestias y ha abandonado las instalaciones de Paterna acompañado por uno de los miembros del cuerpo médico para someterse a las pertinentes pruebas.

Los números de Thierry Correia

A la espera de conocer el alcance de su dolencia, el portugués es de momento seria duda para medirse al cuadro franjiverde en el duelo regional. Sin duda, un serio contratiempo parea Corberán, pues Thierry Correia estaba siendo un fijo en el lateral diestro. Tras dejar atrás la grave lesión de rodilla que sufrió la pasada campaña, y que le mantuvo casi once meses en el dique seco, el luso reapareció a mediados de septiembre saliendo desde el banquillo ante el FC Barcelona. Pero en su tercer partido agarró una titularidad que ya no ha soltado desde entonces, sumando 11 choques consecutivos en el once y 924 minutos en total en LaLiga.

Más allá de dichos números, Thierry Correia estaba siendo uno de los jugadores más destacados del Valencia en los últimos encuentros, como demostró ante el Mallorca en el duelo que sirvió para echar el cierre a 2025. Tanto es así, que desde el club ya le han transmitido su intención de renovarle el contrato que finaliza el próximo 30 de junio.

Corberán deberá reformar su defensa

De confirmarse su baja, por tanto, Corberán perderá a una pieza importante, debiendo dar entrada en el flaco diestro de la zaga a Foulquier, que ya jugó de inicio ante el Celta pero como central, acompañando a Copete y Diakhaby, que tampoco estará frente al Elche. Por tanto, el técnico che tendrá que verá reducidas al máximo sus opciones si quiere repetir el mismo esquema, pues además de César Tárrega, que salió desde el banquillo en Balaídos, solo tendrá para completar el eje a Eray Cömert, con el que apenas cuenta.

El resto de la enfermería del Valencia

El regreso del central suizo al trabajo con el grupo ha sido precisamente una de las buenas noticias en el entrenamiento de este miércoles, el que también ha estado de vuelta Filip Ugrinic, otro de los afectados por el proceso gripal que ha azotado al vestuario, motivo por el que fue baja en tierras gallegas. En cambio, quien no se ha ejercitado por el mismo motivo es Jesús Vázquez, aunque se espera que el lateral zurdo esté disponible para el sábado.