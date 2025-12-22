Thierry, lateral del Valencia, aprovecha su momento pero quiere más: "Aún no estoy en mi tope"

El lateral del Valencia está recuperando su mejor versión tras superar una grave lesión de rodilla aunque el luso cree que todavía le falta para alcanzarla

Thierry Rendall, lateral derecho del Valencia, está aprovechado la baja por lesión de Dimitri Foulquier para asentarse en la defensa de Carlos Corberán. El luso, tras superar una grave lesión de la que salió a comienzos de esta temporada, ha admitido en declaraciones a los medios oficiales del Valencia que todavía no ha llegado a su "tope" y que "poco a poco y con confianza" está recuperando su nivel.

"Hemos dominado todo el partido para intentar ganar, pero no fue posible. Creo que nos faltó un punto de suerte. La suerte se trabaja, y nosotros trabajamos mucho para conseguir la victoria y tuvimos dos claras, una de José (Gayà) y otra de Lucas (Beltrán). Hemos estado todo el partido encima de ellos para ganar el partido, no fue posible y hay que seguir trabajando", analizaba sobre el partido ante el Mallorca.Thierry también comentó que el equipo debe seguir trabajando porque los dos últimos empates en Mestalla ante Sevilla y Mallorca no les dejan buen sabor. "Estos dos empates en casa nos saben a poco, porque estuvimos mejor que el rival, pero hay que seguir trabajando", finalizó el futbolista del Valencia.

Una semana de vacaciones y vuelta al trabajo este sábado

La plantilla del Valencia disfruta ya de sus vacaciones de Navidad, que comenzaron tras el encuentro disputado este viernes ante el Mallorca en Mestalla y tendrá libre hasta el día 27 de diciembre, en el que volverá a los entrenamientos a la Ciudad Deportiva de Paterna a las 17:00 horas.

De este modo, el conjunto dirigido por Carlos Corberán disfrutará de una semana de descanso para recuperar energías y desconectar antes de afrontar la segunda parte de la temporada, en la que volverá a centrarse en el objetivo de la permanencia.

Tras el empate ante el equipo bermellón, el Valencia acaba el año con 16 puntos en el puesto decimoséptimo, es decir, justo por encima de las tres plazas de descenso, y con un solo punto de ventaja sobre el Girona, antepenúltimo clasificado.

El primer compromiso de 2025 será la visita al Celta de Vigo, partido que se disputará el sábado 3 de enero a las 14:00 horas. Posteriormente, tras conocer a su rival en los octavos de final de la Copa del Rey en el sorteo previsto para el día 7, el Valencia recibirá al Elche en Mestalla el sábado 10 a las 21:00 horas.