El día de la marmota para Carlos Corberán en el Valencia

La diferencia del Valencia respecto al anterior curso en este tramo de temporada es de 4 puntos y el descenso sigue amenazando a un Carlos Corberán que vive una situación similar a la que le tocó sufragar cuando aterrizó en Mestalla

Como si de una película se tratase, Carlos Corberán vuelve a vivir la misma pesadilla que cuando aterrizó en el Valencia. La Navidad es un momento de paz, amor y familia, pero en el club de Mestalla se ha vuelto costumbre, por desgracia para sus aficionados, que las fiestas sean un ultimátum para la plantilla y en especial para los entrenadores. El pasado curso, por estas fechas, Rubén Baraja ponía fin a su andadura en el banquillo del Valencia tras una primera parte nefasta y siendo colistas de Primera división. Ahora, la situación es muy pareja, aunque actualmente hay tres equipos que lo están haciendo aún peor que el cuadro che. La diferencia de puntos respecto al pasado curso es de 4 y el parón de Navidad se convierte en el día de la marmota para Carlos Corberán que deberá firmar la gesta que realizó la pasada campaña para salvar, de nuevo, al Valencia.

Situación familiar para Carlos Corberán en el Valencia

La diferencia de puntos entre el Valencia de la pasada campaña y el actual en el parón de Navidad es tan solo de 4 puntos. Las urgencias vuelven a aparecer en Mestalla ante un equipo que necesita un revolución de la mano de Carlos Corberán para poner tierra de por medio con el descenso. El club se encuentra, actualmente, en unas circunstancias similares a las que vivía cuando Carlos Corberán llegó a Mestalla, por lo que este hecho ya es familiar para el técnico che. El entrenador del Valencia deberá volver a tocar la tecla mágica que ya hizo en el pasado curso para remontar el vuelo con el Valencia. Rubén Baraja, con unos números similares, fue cesado del cargo, aunque en esta ocasión la continuidad de Corberán no está en riesgo después de que la directiva mostrase todo su apoyo al entrenador, con el que ya trabajan de cara al mercado de fichajes.

La clasificación de LaLiga es un reflejo de los malos resultados del Valencia

Tras el último tropiezo en Mestalla ante el Mallorca, el empate 1-1 dejó molesto a Carlos Corberán que no dudó en señalar la clasificación como reflejo de los malos resultados que ha cosechado el Valencia en este primer tramo de temporada. "Para mí no miraría la clasificación en función de lo que hacen los rivales, sino en función de lo que hacemos nosotros y, cuando tienes de media en este tramo de temporada menos de un punto por partido, significa que nuestros resultados, independientemente de lo que haga cualquier rival, tenemos que mejorarlos", destaca Corberán que aprovecha el parón de Navidad para buscar la manera de revertir la situación, tal y como hizo en el curso anterior.