Hugo Duro, esperanza del Valencia, apercibido

El delantero del Valencia, máximo goleador de la plantilla che, ha visto la cartulina amarilla en dos partidos de manera consecutiva, por lo que suma 4 amonestaciones. Hugo Duro está a una amarilla de acarrear sanción, algo en lo que condiciona a un Valencia que comienza el año sumida en una grave crisis de resultados

El Valencia vuelve a estar en estado de crisis tras los malos resultados cosechados en las últimas semanas. Un empate ante el Mallorca en Mestalla en el último partido del año confirma el mal momento que vive el cuadro valencianista, aunque la situación pudo a ir a peor. Hugo Duro, héroe del Valencia, volvió a aparecer para poner el empate en el marcador y lograr un punto balsámico para Carlos Corberán. El delantero madrileño está siendo el jugador más destacado en ataque del equipo che y el máximo goleador, firmando buenos números como '9' en Mestalla. La cara la puso el delantero con el gol, pero la cruz del duelo también la puso Hugo Duro que llega apercibido al primer duelo del año ante el Celta de Vigo.

Hugo Duro, apercibido de cara al siguiente choque del Valencia

El delantero centro del Valencia suma 7 goles en esta temporada, repartidos en 19 partidos que ha jugado. Hugo Duro se ha consolidado como la esperanza del Valencia que se aferra a los goles del madrileño para mantenerse con vida. La clasificación juega una mala pasada a Carlos Corberán que confía en la puntería del getafense para mantenerse en el cargo. Hugo Duro es, actualmente, el máximo goleador de la plantilla y va camino de batir su propio récord de goles en una temporada. Es por ello que, tras dos tarjetas amarillas en los últimos dos partidos de LaLiga, la preocupación con el atacante crece ya que suma 4 cartulinas. La quinta acarrea sanción, algo en lo que no quieren pensar mucho en el Valencia. Sin el delantero che, Luca Beltrán asumiría la punta de ataque.

La competencia de Hugo Duro y Lucas Beltrán en el Valencia

La competencia por un puesto en el once ha crecido en los últimos meses, algo que destaca Hugo Duro. "Sinceramente creo que cuando más cómodo estoy es con otro delantero al lado, creo que Lucas me complementa en lo que a mí me falta y creo que complemento a Lucas en lo que le pueda a él faltar", subraya el delantero del Valencia que encuentra un socio en ataque con el argentino. Mientras tanto, Lucas Beltrán está de dulce y suma 3 goles en los últimos 5 partidos. El ex de la Fiorentina abrió su cuenta goleadora ante el Cartagena en la Copa del Rey y la aumentó frente al Atlético de Madrid y ante el Sporting Gijón.