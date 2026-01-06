El Valencia deja encarrilado el fichaje de Umar Sadiq

El Valencia ha lanzado una ofensiva definitiva por Umar Sadiq que apunta a abandonar la Real Sociedad rumbo al Valencia. Matarazzo no cuenta con el nigeriano y ve con buenos ojos la salida del atacante, aunque la Real Sociedad aún no ha dado el sí. Su fichaje está encarrilado según desvela Radio Marca y en los próximos días podría hacerse oficial

El Valencia, sumido en el descenso, encarara la segunda vuelta de LaLiga con el objetivo de salvar la categoría. Para ello, el mercado de fichajes será clave y el nombre de Sadiq apunta a ser el primer refuerzo invernal del cuadro che. Desde el Valencia trabajan a contrarreloj para el traspaso del nigeriano que presiona a la Real Sociedad en busca de salir rumbo a Mestalla. Las negociaciones están muy avanzadas dejando prácticamente encarrilado el fichaje de Umar Sadiq por el Valencia.

El Valencia se acerca con mucha fuerza a Umar Sadiq

La dirección deportiva del Valencia ha dado un paso de gigantes en las negociaciones por el traspaso de Umar Sadiq y deja las negociaciones a falta de firma para que el nigeriano vuelva al cuadro de Mestalla, según ha destacado Radio Marca. El nuevo acercamiento con fuerza del Valencia por el africano deja el fichaje encarrilado. Aún falta que la Real Sociedad termine de dar el visto bueno por Umar Sadiq que sigue presionando al cuadro vasco para forzar su salida. Los donostiarras suelen ser fuertes en las negociaciones y buscan un poco más de rédito económico por una operación de la que no están nada orgullosos en San Sebastián.

El atacante llegó como sustituto de Isak, pagando la Real Sociedad 20 millones de euros por su fichaje, el más caro de la historia del club. Aún así, el Valencia confía en que la operación se cierre en los próximos días ya que la situación del nigeriano es insostenible, al igual que la de la Real Sociedad que hace borrón y cuenta nuevo con un Matarazzo que no cuenta con Sadiq.

Carlos Corberán aprieta por Umar Sadiq

Como hemos contado en ESTADIO Deportivo, la operación no ha sido nada sencilla para el Valencia que ha tenido que barajar varias opciones de mercado por sí la Real Sociedad se negaba a negociar con los valencianistas por las confrontaciones del pasado en torno a Umar Sadiq. En el Valencia manejan el nombre de uruguayo Marín Satriano, cedido en el Olympique de Lyon por el Lens, como la primera alternativa. Pero el ridículo de Vigo, dónde el Valencia cayó 4-1 ante el Celta, ha acelerado todo el proceso del fichaje de Umar Sadiq, después de que Carlos Corberán apretase a la directiva por el nigeriano. El técnico che considera indispensable al atacante, que ya lo fue en el pasado curso con goles salvadores para cumplir el objetivo de la permanencia en el Valencia.