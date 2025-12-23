Corberán añade un nuevo deseo a su lista de fichajes para el Valencia en enero

Las prioridades pasan por la contratación de un delantero y un central, pero el técnico che no ha olvidado la posibilidad de incorporar a un mediocentro y ha pedido también la llegada de un extremo

El Valencia ya se mueve con vistas al mercado de enero. Con el equipo solo un punto por encima de los puestos de descenso, en Mestalla tienen claro que hay que reforzar sí o sí la plantilla para afrontar con garantías el segundo tramo de la temporada. Y aunque algunas de las prioridades están claras desde hace tiempo, el plan trazado también ha ido cambiado conforme se han ido detectando las necesidades, siempre con la opinión de Carlos Corberán muy presente.

Lo primero, el delantero, con Umar Sadiq como plan A

Nada más acabar el último encuentro del año ante el Mallorca, saldado con empate, el técnico de Cheste asistió a una reunión de urgencia junto a la nueva dirección deportiva convocada por el CEO del club, Ron Gourlay. En ella volvió a insistirse en la obligación de firmar a un delantero, siendo de nuevo Umar Sadiq la opción preferida, si bien no es nada fácil que la Real Sociedad lo deje marcharse cedido (quiere una venta). Por ello también se manejan alternativas como las de Thijs Dallinga o Louis Munteanu.

Las necesidades en defensa, al descubierto

Además, también es conocido que el segundo lugar en la lista de preferencias está reservado para la contratación de un central. Y es que la lesión de Diakhaby ha desnudado las carencias de la planificación en este sentido. Las salidas de Mosquera y Yarek, que está sorprendiendo a todos en el PSV Eindhoven, fueron cubiertas por Copete y el regreso de Cömert, con el que apenas se cuenta, estando todos de acuerdo en la parcela técnica en que hace falta apuntalar un puesto clave.

No al lateral derecho, pero sí al mediocentro

A partir de ahí, la disponibilidad económica, escasa como suele ser habitual, marcará las posibilidades de sumar nuevos fichajes. En este sentido, ya se apuntó que la idea original era incorporar también a un mediocentro, aunque Ugrinic ha comenzado a demostrar su valía, y un lateral derecho. Sin embargo, esta última petición ha sido tachada de la lista tras el buen nivel de Thierry Correia, que ha olvidado por completo su lesión.

En su lugar, no obstante, Corberán ha añadido una nueva petición en el cuarto puesto de su particular carta a los Reyes Magos. Según ha informado el programa '90 minuts' de À Punt Ràdio, el preparador che también ha planteado la necesidad de firmar a un extremo para dotar al equipo de mayo capacidad de desborde.

Ramazani no arranca en el Valencia

Cabe recordar el que pasado verano ya pidió un futbolista de ese mismo perfil y el club acabó consiguiendo la cesión, sin opción de compra, de Largie Ramazani, si bien el belga se ha visto lastrado por una lesión que le tuvo varias semanas KO y cuando ha estado disponible tampoco se ha ganado un sitio en el once. De hecho, aún no ha partido como titular en LaLiga, donde apenas suma 133 minutos repartidos en 8 encuentros.

Ya se manejan nombres en todos los puestos

Además, Corberán dispone de elementos como Luis Rioja, Diego López, Danjuma o Dani Raba, pero cree que las bandas son susceptibles de mejora y así se lo ha transmitido a Gourlay. Así, el nuevo jefe de scouting, Lisandro Isei, ya se encuentra manos a la obra y según la misma información ya maneja nombres en las cuatro posiciones indicadas por el entrenador.