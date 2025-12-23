Umar Sadiq y el Valencia: segunda parte

El delantero de la Real Sociedad vuelve a estar en la rampa de salida otro mercado de fichajes más y de nuevo el club che aparece como su destino ideal; el Valencia ya lo intentó sin éxito en verano, la situación de Sadiq en San Sebastián no ha cambiado por lo que todas las partes piensan en una reedición de su exitoso préstamo en Mestalla

Umar Sadiq pudo volver al Valencia al final del mercado de verano. Tanto el club che como la Real Sociedad reconocieron públicamente que trabajaron en el regreso del delantero nigeriano, que tan buen sabor de boca dejó con su cesión en Mestalla, que aunque fue de más a menos tuvo un impacto incuestionable en un equipo que en enero estaba en descenso y que se acabó salvando de forma holgada e incluso optando a competición europea en las últimas jornadas.

Sadiq firmó seis goles como futbolista del Valencia pero en Mestalla consideraban demasiado alta su opción de compra, por lo que apostaron por alargar el verano y volver a presentar una oferta de préstamo a la baja a la Real Sociedad que no dio tiempo de acordar en tiempo y forma antes de que cerrar el mercado de fichajes.

El Valencia volvió a pujar por Sadiq en verano

"Estábamos preparados tanto para una cesión como para un traspaso y teníamos otras opciones trabajadas anteriormente. Nuestra oferta por Sadiq fue rechazada y no se ha dado, ya está. Son cosas que pasan en el fútbol. La Real siempre ha querido traspaso y nosotros cesión, pero hicimos oferta de traspaso y se rechazó, explicaba tras el cierre del mercado de verano el CEO del Valencia Ron Gourlay.

Ahora, casi cuatro meses después y a las puertas de que abra el mercado de enero, los cantos se sirena que guían a Sadiq de nuevo hasta Valencia empiezan a sonar con más fuerza, y hay motivos para creer en que una segunda parte en Mestalla es más que posible.

La vuelta de Óskarsson le cierra aún más la puerta en San Sebastián

Para empezar porque la situación de Umar Sadiq en la Real Sociedad apenas ha cambiado, y de quedarse en San Sebastián cambiaría para peor. Si el nigeriano ha tenido minutos en algunos partidos de LaLiga y la Copa del Rey es en parte por la lesión de Orri Óskarsson, que apenas ha podido jugar en esta primera parte de la temporada. Entre Sadiq y Karrikaburu han hecho las veces de relevo de Oyarzabal, que ha sido intocable para Sergio Francisco y lo será para Pellegrino Matarazzo. La vuelta del delantero islandés está prevista para enero, por lo que los minutos de juego de Sadiq, que ya han sido pocos (apenas 275') se verán reducidos todavía más con el regreso de Óskarsson.

Otro factor que invita a pensar en un regreso de Sadiq a Mestalla es la situación del propio Valencia, no tan crítica como hace un año cuando era colista de Primera pero sí preocupante y que le ha llevado a ocupar el puesto decimoséptimo en la tabla tan solo un punto por encima del descenso. Los de Corberán tan sólo han sido capaces de sumar ocho de los últimos 33 puntos, lo que ha encendido las alarmas.

Sadiq conoce todo del Valencia: adaptación inmediata

Ello invita a pensar en que en enero deberán moverse en busca de refuerzos para revertir la situación y no pasar apuros hasta el mes de mayo y evidentemente el nombre de Sadiq está encima de la mesa. El nigeriano cuenta con la ventaja de conocer ya la casa, el entrenador, el vestuario y el sistema de juego, por lo que su adaptación sería inmediata.

Y por último está la decisión del propio Sadiq, que ya quiso quedarse en Valencia en verano y donde siempre admitió sentirse muy a gusto. El pasado fin de semana con motivo de la visita de la Real al Levante, el nigeriano volvía a Valencia y se quedaba sin jugar, pero a su paso por la zona mixta le preguntaron sobre su posible vuelta al Valencia en enero, a lo que el delantero respondía con una sonrisa y un gesto de asentimiento, en un claro gesto de dejarse querer por un Valencia donde volvió a sentirse importante.