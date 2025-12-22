La Real Sociedad anuncia salidas y pone el foco en Umar Sadiq: "Fue muy duro para él"

El director deportivo del club txuri urdin, Erik Bretos, admite sus errores en la elección de Sergio Francisco como entrenador y en la confección de una plantilla demasiado larga tras no poder dar salida en verano a varios descartes, algo que volverá a intentar en enero

La presentación oficial de Pellegrino Matarazzo como nuevo entrenador de la Real Sociedad ha dado para abordar diferentes temas de la actual txuri urdin. En ella, el director deportivo, Erik Bretos, admitió los errores cometidos en la planificación del pasado verano, la primera que afrontaba al mando de dicha parcela, tanto en la elección del relevo de Imanol Alguacil como en la confección de una plantilla demasiado extensa. Por ello, autocrítico consigo su trabajo, apostó por hacer borrón y cuenta nueva, sin querer profundizar, no obstante, sobre los movimientos que pueden darse en el inminente mercado invernal.

El adiós de Sergio Franccisco

Para empezar, el donostiarra asumió que el adiós de Sergio Francisco era ya algo inevitable. "La decisión de nombrarle fue desde el más absoluto convencimiento, especialmente en la etapa del Sanse. En este club, dar la oportunidad a gente de la casa cuando hace un buen trabajo, siempre es una buena decisión. A partir de ahí, no nos queda más que admitir que esa misma decisión no nos ha salido bien. Hablábamos con él desde hace tiempo de que no se daba con la tecla. Y cuando sientes que por mucho que esperes no va a cambiar la situación, tienes que tomar una decisión por complicada que sea", explicó.

La apuesta por Matarazzo

De hecho, el destituido técnico oriotarra ya estuvo contra las cuerdas hace dos meses y fue entonces cuando comenzaron las conversaciones con Matarazzo. “Le contactamos por primera vez en octubre, porque forma parte de mi trabajo hablar con entrenadores en un momento delicado como el que estábamos pasando entonces, pese a no tener intención de cambiar a Sergio Francisco. Desde que conocimos a Rino vimos que teníamos muchas cosas en común, que él tenía una ilusión tremenda por sumarse a un proyecto como el nuestro, tras desarrollar en Hoffenheim o Stuttgart formas de trabajar similares a las nuestras. Luego profundizamos y, cuando tuvimos que tomar la difícil decisión de destituir a Sergio, sentimos que Rino era nuestro entrenador”, admitió.

Al hacer balance del año, por su parte, Bretos puso el acento en que la caída del equipo es algo que ya venía de la temporada anterior. "La dinámica actual no viene de ahora, sino de todo 2025, y no es la que queremos que sea. En verano intentamos maniobrar y tenemos que admitir que no conseguimos revertir esa dinámica. A partir de ahí, ahora que viene Matarazzo, prefiero hablar de un complemento que llega de fuera que de una ruptura con el pasado. Rino no viene a hacer de la Real un club distinto, sino a hacerla mejor. Todos tenemos que admitir que no podemos estar contentos con estos últimos meses. Al contrario. Tenemos que mejorar, tenemos que hacerlo mucho mejor, el primero yo. Y eso nos afecta a todos los que trabajamos en Zubieta todos los días. Ha tenido que salir Sergio y ahora pensamos que con Matarazzo podremos tener una reacción, pero esto no es sólo cosa de una, de dos o de tres personas”, remarcó.

Fichajes y salidas en enero

Tras los fallos cometidos en el mercado estival, por tanto, ahora se presenta una nueva oportunidad en enero y desde la dirección deportiva realista n descartan movimientos. "Estamos trabajando en movimientos desde ya, pero hay otras que el míster tiene que conocer de primera mano y eso es un proceso", señaló al respecto, sin querer profundizar en materia de fichajes.

Lo que sí dejó entrever Bretos es que muy posiblemente se producirán salidas, o esa al menos volverá a ser la intención. "Nuestro planteamiento en verano no fue el de construir un plantel de 27 futbolistas. No era nuestro objetivo, no ha sido lo ideal. Pero hubo jugadores que no pudieron salir. Se nos quedaron operaciones pendientes de salida y nos quedó esa cifra. Para la dinámica del día a día no ha sido problemático a la postre por las lesiones que se han ido dando, pero 27 es un número amplio y queremos tener menos jugadores”, reconoció.

La situación de Umar Sadiq y de los cedidos

En este sentido, aparte de Odriozola, el nombre que aparece en la mente de todos es el de Umar Sadiq, a cuyo caso particular se refirió el donostiarra. "La situación con él ha sido clara en todo momento. En verano fue muy duro para Sadiq, al final se quedó y hemos intentado sacarle rendimiento. Ahora se abre otro mercado, pero veremos qué pasa”, apuntó, descartando al mismo tiempo el regreso anticipado de algunos de los cedidos: "Estamos en primeras conversaciones para en las cuales poder ir tomando decisiones. Rino tiene la intención de hablar con ellos y sentir con ellos. Pacheco, Javi López... no tenemos opciones por los cedidos para que puedan volver en enero".