Aperribay apunta al mercado de fichajes en la Real Sociedad: "Tomaremos las medidas necesarias"

El presidente del club donostiarra defendió la contratación de Pellegrino Matarazzo, "un valor seguro" en su opinión, y puso el foco en tratar de sacar el máximo rendimiento de la actual plantilla, aunque no descarta reforzarla en enero

Aunque no son pocas las voces que recela de la contratación como nuevo entrenador de Pellegrino Matarazzo, sin experiencia en Laliga, el presidente de la Real Sociedad, Jokin Aperribay, aseguró en la presentación del estadounidense que no han tenido dudas en ese sentido. "Es un valor seguro. Eso es lo que nos dicen todas las personas con las que hemos hablado estás semanas. Tiene capacidad de trabajo y en el trabajo está la respuesta. Sabe a lo que viene a la Real Sociedad, quiere ser parte del club para cambiarlo y avanzar en la línea correcta", señaló, dirigiéndose directamente al técnico para darle la bienvenida: "La conexión ha sido muy interesante. Tienes una mirada del fútbol y de la vida muy similar a la Real. Puedes hacer cosas grandes. Te agradecemos que estés con nosotros y que seas muy feliz”.

El error con Sergio Francisco

La apuesta, no obstante, es radicalmente opuesta a la llevada a cabo tras la marcha de Imanol Alguacil, cuando se apostó por una línea continuista con el ascenso desde el Sanse de Sergio Francisco, destituido por los malos resultados. Al respecto, el mandatario reconoció el erro cometido. "El análisis a final de temporada fue de de que quizá podíamos aportar a la plantilla con mirada de Zubieta, pero hacia falta una mirada desde fuera para aportar más. Tenemos que construir un equipo nuevo, tenemos tiempo y recursos para hacerlo. Debemos hacer que nuestro escudo brille. Tenemos estabilidad económica y futbolistas de base para construir eso, pero la exigencia debe ser diaria", destacó.

La vía de fichar en enero

Ahora se abre la posibilidad de reforzar a la plantilla en el mercado invernal, algo que ni mucho menos se descarta. "Tenemos que ser ambiciosos en el mes de enero. Si eso lleva a reforzar, reforzaremos. Desde el punto de vista de la ambición y de cambiar la dinámica, tomaremos las medidas necesarias si hacen falta refuerzos", apuntó en este sentido el dirigente txuri urdin, que cree que lo primero, sin embargo, es "ser más ambiciosos con el rendimiento de lo existente".

“El planteamiento es sobre la evolución de los jugadores, siempre. Queremos mirar en casa antes de mirar fuera. Conoce la plantilla y la del Sanse. Va a estar trabajando desde el sábado 27 en Zubieta. Habrá jugadores que se incorporen antes a entrenar. Tenemos mucha tranquilidad porque tenemos talento. Por mucho que traigamos gente de fuera, no va a cambiar la cosa si los de dentro no sacan el 100%”, explicó.

No ve falta de "liderazgo" en la plantilla

En este sentido, Aperribay respondió de forma tajante a las críticas sobre la falta de liderazgo en el plantel. “Los futbolistas son los que tienen más ganas de revertir la situación y no se están escondiendo ante eso. Hay que poner por delante lo colectivo. Igor Zubeldia reivindicó ya ambición, volver a una dinámica positiva cuanto antes. Todos los jugadores están en ese sentido. La frustración te lleva a no estar contento con la situación y lo que está sucediendo. Pero lo que más tranquilidad te da es las ganas que transmite el equipo de hacerlo bien”, comentó.

"Los jugadores no se están escondiendo. Con todo el respeto, la primera plantilla no tiene falta de liderazgo. Hay errores, las cosas no están saliendo, pero no hay falta de liderazgo. Las conversaciones son muy profundas con ellos. Hay conversaciones en las que muestran muchísimo liderazgo. Hablo con Oyarzabal, Aritz, Orri, Barrenetxea… Saben liderar .No están saliendo las cosas, es obvio que estamos teniendo errores, pero son capaces de llevar a la Real lejos. No se esconden de nada", sentenció.