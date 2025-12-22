El calendario amenaza el comienzo de Pellegrino Matarazzo en la Real Sociedad

Hasta el 29 de diciembre no regresa la Real Sociedad a los entrenamientos para preparar un tramo de temporada muy duro en la que tendrá que medirse a equipos del nivel de Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club. El inicio de Matarazzo determinará el objetivo del equipo vasco en LaLiga

La Real Sociedad pone fin con un empate ante el Levante a un año con más luces y sombras. Tres entrenadores han pasado en este 2025 por el banquillo de Anoeta. Imanol Alguacil se despidió en junio y Sergio Francisco ocupó su vacante. El proyecto con el de Irún a la cabeza ha sido un fracaso y el técnico no ha terminado el año. Ansotegi, mientras que la directiva ‘txuri-urdin’ buscaba sustituto, se hizo cargo del equipo. La opción elegida para el cambio ha sido Pellegrino Matarazzo que no se estrenará con la Real Sociedad hasta principio de 2026. Los inicios son siempre prometedores, pero en el caso de la Real Sociedad, el calendario amenaza a Pellegrino Matarazzo en su primera andadura en España.

El entrenador estadounidense toma las riendas de un equipo a la deriva y sin un rumbo establecido. El proyecto con Sergio Francisco fracasó y la Real Sociedad espera que Matarazzo salve los muebles, pensando ya en la siguiente campaña. Pocos jugadores y directivos han estado a la altura de la Real Sociedad en este curso que apunta a borrón y cuenta nueva a partir de enero. Para salvar la campaña, el comienzo de Pellegrino Matarazzo será clave, pero no sencillo. La Real Sociedad arrancará el año frente al Atlético de Madrid en Anoeta. En la siguiente salida, el Getafe espera al equipo donostiarra en una visita dónde la Real Sociedad está obligada a ganar. Tras ambos choques y con el regreso a Anoeta, los blanquiazules deberán pasar el mal trago de enfrentarse al Barcelona que se marcha a las navidades como campeón de LaLiga. Antes del derbi, los vascos se medirán al Celta en la previa del que será uno de los duelos marcados en rojo en el calendario, el partido ante el Athletic Club en San Mamés. Sin tiempo para análisis, los donostiarras reciben al Elche y cerrará el ciclo de los primeros 7 partidos de Matarazzo en el banquillo frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

Pellegrino Matarazzo, con la táctica bajo el brazo para la Real Sociedad

Ahora, con el parón de Navidad, la prioridad para la plantilla y el nuevo técnico de la Real Sociedad es descansar. Los vascos volverán al trabajo el día 29 de diciembre para preparar el primer choque ante el Atlético de Madrid y la nueva táctica que Matarazzo trae bajo el brazo. El estadounidense suele jugar con una línea defensiva compuesta por tres centrales, algo muy distinto al modelo Zubieta que impone el club desde categorías inferiores. Tendrá que trabajar con un vestuario tocado y con jugadores muy lejos de su mejor versión para darle una vuelta de tuerca a una temporada que no pinta nada bien para la parroquia 'txuri urdin'.