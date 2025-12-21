Carlos Fernández sigue dando buenas noticias a la Real Sociedad: ya apunta a sus mejores años

Con el tanto firmado ante el Córdoba este domingo, el delantero sevillano suma 8 con el Mirandés. Está a solo dos de los que hizo con el Deportivo de La Coruña también en Segunda y a seis de los que firmó con el Granada, su récord en el fútbol profesional

El Mirandés sigue sin levantar cabeza, pero Carlos Fernández continúa con ella muy erguida, casi como nunca. Sin duda alguna, el delantero sevillano está siendo el gran protagonista del conjunto burgalés en una temporada que nada tiene que ver con la pasada, en la que Anduva soñaron con fundamentos en un histórico ascenso a Primera división.

La llegada de Jesús Galván al banquillo, tras dejar el Sevilla Atlético, no está teniendo el resultado esperado (dos victorias en siete jornadas) y los jabatos marchan colistas a seis puntos de la salvación. Sus dos últimos partidos se han saldado con derrota, ante Castellón (3-1) y Córdoba (1-2), pero en ambos ha visto portería el delantero cedido por la Real Sociedad, firmando un auténtico golazo este domingo ante el cuadro califal, con control ante el meta rival, giro sobre sí mismo y perfecta definición.

Los números de Carlos Fernández

De este modo, el de Castilleja de Guzmán suma ya 8 dianas en 17 encuentros, además de dos asistencias. Unos números que no solo mejoran desde hace tiempo sus registros globales con la camiseta txuri urdin, con la que hizo apenas 5 dianas en 59 choques, sino que le colocan en el camino para firmar los mejores registros de su carrera como profesional.

Volverá a la Real Sociedad

Tras un calvario de lesiones que le ha impedido demostrar por qué el club donostiarra invirtió 10 millones de euros en su fichaje procedente del Sevilla FC, el aljarafeño venía de hacer solo un gol el pasado curso con el Cádiz, también en Segunda división. Pero, a sus 29 años, ha encontrado en el Mirandés su particular resurrección. Y quien sabe si en Anoeta se podrán beneficiar de ello para obtener algún rédito económico en verano, pues aún le queda un año más de contrato con una Real Sociedad que sigue pagando la mayor parte de su ficha durante este curso (menos los 200.000 euros que abonan el club de Mirada de Ebro).

Las mejores temporadas de Carlos Fernández

Hay que remontarse a la 19/20 para ver una campaña más productiva de Carlos Fernández de cara a puerta. Fue con el Granada, con el que firmó 14 goles (11 en LaLiga y 3 en la Copa del Rey). También cedido por el Sevilla FC, un curso antes, se quedó en 10 con el Deportivo de La Coruña, en este caso en Segunda, categoría en la que también hizo 8 con el Sevilla Atlético en la 17/18 (en el global fueron 9 porque también ‘mojó’ con el primer equipo). Más lejos quedan los 17 tantos con los que contribuyó en la 15/16 al ascenso del filial nervionense, aunque aquello fue en la extinta Segunda división B.

El paréntesis tras aquellas exitosas temporadas ha sido largo y lo ha sufrido una Real Sociedad que ahora ve desde la distancia como el ex sevillista aún tiene mucho que decir. Quizás su gran temporada en el Mirandés le pueda abrir de nuevo la puerta de la máxima categoría. De momento, tiene más de una vuelta entera por delante (23 partidos en total) para alcanzar un récord personal como profesional que ya amenaza: está a seis gooles.