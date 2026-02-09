La Real Sociedad de Matarazzo es de Champions

El conjunto donostiarra ha sumado 14 de 18 puntos desde la llegada del estadounidense, empatando tan solo ante Atleti y Athletic, ademas de haber llevado al equipo a las semifinales de Copa del Rey

Pellegrino Matarazzo ha conseguido en la Real Sociedad lo que nadie podía imaginar. El técnico estadounidense, sin experiencia previa en LaLiga, ha caído de pie en San Sebastián logrando en pocas semanas un cambio de mentalidad en sus jugadores, que no conocen la derrota desde que Sergio Francisco fuera destituido tras perder ante el Girona el pasado 12 de diciembre.

Ansotegi, técnico del filial donostiarra, hizo de interino en dos partidos, donde tampoco conoció la derrota (ganó en Copa al Eldense y empató ante el Levante) pero ha sido con la llegada de Matarazzo cuando la plantilla txuri urdin ha experimentado una metamorfosis total.

El segundo mejor equipo de 2026

Y todo ello ha quedado reflejado no solo en la actitud y el rendimiento de los jugadores, sino también en resultados. Pellegrino Matarazzo ha sido capaz de sumar 14 puntos de 18 posibles. Tan solo se le escapado el pleno de triunfos con el empate en su estreno ante el Atlético de Madrid (1-1) y con las tablas que firmaron en San Mamés en el derbi vasco frente al Athletic (1-1).

Todo ello le ha permitido a la Real Sociedad convertirse en el segundo mejor equipo de LaLiga en este 2026, solo por detrás del Real Madrid. Eso le ha permitido a la Real Sociedad pasar de coquetear con los puestos de descenso, de los que estaba a tan solo dos puntos de distancia, a meterse de lleno en la lucha por Europa, algo de lo que ya se empieza a hablar en Zubieta, como reconocía el sábado el propio Matarazzo.

"Respecto a Europa, creo que tiene sentido continuar yendo paso a paso, centrarnos en cada partido y ganar tantos partidos como sea posible. Veremos dónde terminamos al final. Creo que es importante ser flexibles y pragmáticos en la manera de afrontar los partidos", admitía tras ganar al Elche.

Ilusión desbordada por la Copa del Rey

Pero si ilusionante se presenta el tramo final de la Real Sociedad en LaLiga, no menos lo será en la Copa del Rey, donde Matarazzo ha metido al equipo en semifinales tras superar dos rondas de infarto.

Ante Osasuna lo hizo en la tanda de penaltis tras igualar un 0-2 en el tiempo añadido. En cuartos, ante el Alavés, igualó por dos veces la ventaja babazorra y con un 2-1 Remiro paró un penalti que hubiera sido casi decisivo, para acabar ganando 2-3

Ahora espera un apasionante derbi vasco que se jugará a doble partido con la oportunidad de volver a una nueva final de Copa tras ganar el título en 2020.