Matarazzo se fija un objetivo en la Real Sociedad: "Volver a competición europea"

El técnico estadounidense aseguró en su presentación que conoce bien a una Real Sociedad a la que elogió como club, si bien reconoce que urge "sacar la mejor versión de una gran plantilla" que hasta ahora no ha rendido como se esperaba

Tras la destitución de Sergio Francisco y el periodo de interinidad de Jon Ansotegi, la Real Sociedad ha dado este lunes el pistoletazo de salida a una nueva etapa con la presentación oficial de Pellegrino Matarazzo. El técnico estadounidense ha firmado por lo que resta de temporada y la siguiente, suponiendo su llegada un giro de timón en la política llevada a cabo por el club en los últimos años, pues supone el regreso de un entrenador extranjero 11 años después, desde que lo hiciera David Moyes en 2014.

"Para mí es un gran honor estar hoy aquí como entrenador de la Real Sociedad. Sentí una conexión clara por sus valores, identidad y la pasión con la que se vive el fútbol aquí. Gracias a todos por la confianza. Llego con mucho respeto por el trabajo que se ha hecho e ilusionado por lo que podemos hacer juntos. Intentaré aprender español lo más rápido posible", aseguró inicialmente el norteamericano en sus únicas palabras en castellano, respondiendo a continuación a todas las preguntas de la prensa en inglés.

Su misión será remontar el vuelto de un conjunto donostiarra que se encuentra tan solo dos puntos por encima del descenso, lejos del objetivo inicialmente trazado de volver a pelear por Europa. Por ello, el ex del Hoffenheim es consciente de que necesita sacar dar con la tecla para elevar el rendimiento ofrecido hasta la fecha, repartiendo elogios y al mismo tiempo poniendo el foco en la una necesaria mejoría defensiva.

Conoce bien a la Real Sociedad

"La Real Sociedad es un club increíble, es conocido en Alemania como un club con una fuerte identidad, diferente. Tiene la valentía de invertir en su cantera y es una ciudad fantástica. Es un equipo que necesita rendir mejor, es importante encontrar la clave, y es la hora de trabajar y ganar partidos. El equipo tiene que defender mejor", explicó, al tiempo que aseguró que, pese a no tener experiencia en LaLiga, conoce "muy bien al equipo". "He seguido mucho a la Real también en años anteriores. Hay que sacar la mejor versión de una gran plantilla. Tenemos que encontrar nuestro camino", remarcó.

La importancia del factor mental

Aparte del aspecto futbolístico, Matarazzo no esconde que también urge recuperar anímicamente a un vestuario sin la experiencia de pelear en el sótano de la clasificación. "No puedes pensar en una cosa sin la otra. Todo está conectado, el fútbol y lo mental. Este equipo no está acostumbrado a estar en la situación en la que está, pero yo ya estoy acostumbrado a eso, lo he hecho antes y lo importante es trabajar con la gente. Voy a dar todo lo que llevo dentro para que los aficionados puedan sentirse orgullosos", señaló.

Confianza en los canteranos y Europa como objetivo

En cuanto a nombres propios, el de Nueva Jersey prefirió no individualizar en su primera comparecencia pública, hasta conocer en profundidad los mimbres con los que cuenta, dejando claro que también tendrá muy presente a la cantera. "No me gustaría hablar hoy de jugadores, los más veteranos también pueden mejorar su rendimiento, no solo los jóvenes. Vi el rendimiento de los futbolistas del segundo equipo y es parte de esta identidad. Tenemos que rendir para poder ganar partidos, y a largo plazo, seguir siendo fieles a la identidad del club e integrar a los jóvenes en el primer equipo; también volver a las competiciones internacionales, eso lo tengo muy claro", explicó.

Su estilo de juego

Además, Matarazzo dejo algunas pinceladas sobre lo que tratará de implantar en el cuadro txuri urdin. "Me gusta jugar un tipo de fútbol ofensivo y de ataque, no basado en la posesión sino en generar oportunidades. Tener soluciones para cada estilo de juego, presión alta y dinámica ofensiva, pero entiendo necesidad que hay que jugar con bloque bajo frente a algunos rivales. Puedo ser flexible, pragmático, y basado en principios muy claros y de identidad de cómo queremos jugar, pero diría que soy flexible", destacó.

Ilusionado con la Copa del Rey

Por último, el nuevo técnico de la Real Sociedad también se refirió a la posibilidad de hacer algo importante en la Copa del Rey, en la que conocerán a su rival en octavos de final el próximo 7 de enero. "Es la forma más fácil de ganar un título y ganar algo tan especial. Hay que poner mucho énfasis y muchas ganas de ver el siguiente partido, y la Copa podría ser gran parte de este objetivo", sentenció.