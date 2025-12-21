Gorrotxategi y Zubeldia, los primeros problemas de Pellegrino Matarazzo en la Real Sociedad

La Real Sociedad no podrá contar en el estreno de Pellegrino Matarazzo ante el Atlético de Madrid con Zubeldia y Gorrotxategi. Ambos vieron la quinta tarjeta amarilla frente al Levante, lo que acarrea sanción de un partido

La Real Sociedad anunció, tras el choque ante el Levante, la contratación de Pellegrino Matarazzo como nuevo técnico del primer equipo donostiarra. La destitución de Sergio Francisco dejó huérfano el banquillo de Anoeta, siendo Ion Ansotegi el que se hizo cargo, por una semana, de las labores del entrenador 'txuri-urdin'. En su corta etapa, el técnico del filial sumó una victoria crucial en la Copa del Rey y un empate insuficiente ante el Levante, que generó más males de los previstos. Gorrotxategi y Zubeldia son los dos primeros problemas para Pellegrino Matarazzo en la Real Sociedad ya que ambos vieron la quinta amarilla y no estarán disponibles para el siguiente choque liguero ante el Atlético de Madrid.

Zubeldia y Gorrotxategi se pierden el debut de Matarazzo como nuevo entrenador de la Real Sociedad

Tanto Gorrotxategi como Zubeldia, dos pilares del once titular de la Real Sociedad no estarán en el primer partido del año 2026. Matarazzo se tendrá que estrenar en el banquillo del cuadro donostiarra sin dos figuras claves de la plantilla vasca. Tanto el centrocampista como el central, dueño y señor de la zaga blanquiazul, vieron la quinta amarilla ante el Levante, lo que acarrea una sanción de un partido sin jugar para los dos futbolistas. En la primera parte, en el 37 de partido, Zubeldia recibió la primera de las dos cartulinas. la segunda la vio Gorrotxategi en el minuto 51 de la segunda mitad. Ahora le tocará a Pellegrino Matarazzo estudiar las posibilidades para suplir tanto al pivote como al central, siendo la sanción a ambos el primer gran problemas para el técnico en su primer día como 'txuri-urdin'.

El modelo de Pellegrino Matarazzo

Pellegrino Matarazzo será entrenador y cara visible del nuevo proyecto de la Real Sociedad hasta el final de la temporada 2026/2027. Mediante un comunicado oficial, el club ha informado que el domingo presenciará el encuentro del Sanse, el filial, y el lunes, a partir de las 16:00, será presentado oficialmente en el Estadio de Anoeta. Todo ello en una semana en la que el técnico interino ha sido Jon Ansotegi, entrenador del segundo equipo, quien ha saldado la semana con una victoria y un empate. Matarazzo suele jugar con una línea defensiva compuesta por tres centrales, algo muy distinto al modelo Zubieta que impone el club desde categorías inferiores, por lo que la baja de Zubeldia podría pasar factura en el duelo ante el Atlético de Madrid. Tendrá que trabajar con un vestuario tocado y con jugadores muy lejos de su mejor versión para darle una vuelta de tuerca a una temporada que no pinta nada bien para la parroquia txuri urdin.