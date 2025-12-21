Mariezkurrena fracasa en su estreno con la Real Sociedad

El joven atacante de la Real Sociedad se estrenaba esta temporada con los donostiarras tras contar para Imanol Alguacil, pero no para Sergio Francisco. Entró a falta de 1 minuto para el 90 y fue el infractor del penalti que colocaría el 1-1 definitivo en el marcador

Al final de la pasada campaña, con Imanol Alguacil debatiendo en la Real Sociedad si continuar o no, el donostiarra preparaba una revolución en el cuadro blanquiazul, probando con nuevos jugadores criados en la cantera de Zubieta. Arkaitz Mariezkurrena era uno de ellos y gozó de bastante protagonismo en el tramo final de la campaña. Para este curso, el atacante apuntaba a entrar con regularidad en los planes de Sergio Francisco, pero nada más lejos de la realidad. Hasta la jornada 17, con Ion Ansotegi en el banquillo, el vasco no se ha estrenado con el primer equipo de San Sebastián. El estreno de Mariezkurrena este curso en Primera división resultó ser un fracaso ya que entró al campo a falta de 1 minuto para el final del partido y cometió el penalti que acabaría con la ventaja de la Real Sociedad en el marcador.

Con 0-1 en el marcador del Ciudad de Valencia, Ansotegi, en el minuto 89 de partido, dio entrada a Mariezkurrena que entró al terreno de juego para dar descanso a Oyarzabal. El joven vasco estaba debutando esta temporada en Primera división, sumando sus primeros minutos en el primer equipo tras no contar para Sergio Francisco en la etapa del de Irún como técnico 'txuri-urdin'. A los dos minutos de poner un pie en el césped, un córner amenazaba el marcador favorable de la Real Sociedad. Al remate subió hasta el portero en busca de un gol épico y un punto balsámico para un equipo más que necesitado. Mariezkurrena se midió con Carlos Álvarez, que le sacó al atacante un penalti infantil. La inexperiencia de Mariezkurrena quedó reflejada sobre el césped y Ansotegi se echaba las manos a la cabeza. Dela, central del Levante, no falló desde los once metros y puso el 1-1 en el marcador. El debut, esta campaña, de Mariezkurrena con el primer equipo de la Real Sociedad fue un fracaso, aunque el delantero espera tener más opciones sobre el terreno de juego con la llegada de Matarazzo al banquillo de Anoeta.

Sobre el penalti, no quiso pronunciarse Ansotegi que se le vio, tras el empate, muy molesto con su equipo al no poder cumplir con el objetivo que le marcó la directiva de la Real Sociedad. "No la he visto, estaba muy lejos. Veo que es una acción que está bastante lejos de portería, pero ya te digo, como no la he visto no la puedo valorar, si el árbitro lo ha acertado o no en su trabajo. Yo tengo el mío, que hoy seguramente habré hecho cosas malas, y eso es lo que tengo que analizar: lo mío y lo de mi equipo, y lo del árbitro lo dejo para otros", sentenció Ansotegi en rueda de prensa.